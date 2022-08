Fröhliches und stimmungsvolles Sommerfest der Narrenzunft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Narrenzunft Untermarchtal konnte jetzt mal wieder zu einem Fest einladen. In der Ortsmitte beim alten Rathaus und bei der Zunftstube fanden sich bei angenehmem Wetter viele Gäste und Freunde der Narrenzunft ein. Diese konnte Zunftmeister Jens Rapp herzlich Willkommen heißen.

Der gleichzeitig veranstaltete 6. Flohmarkt in der Bahnhofstraße wartete mit vielen Verkaufsständen mit den Händlern und Händlerinnen auf. Auf den Tischen wurde ein reichhaltiges Angebot an vielfach brauchbaren Dingen wie Bücher, Puppen, Bilder, Werkzeuge, Kleidung und auch augenfälligen Trödel zum Kauf angeboten. Feilschen und handeln war das Gebot der Stunde zwischen Händlern und Käufer. Insgesamt hätte der Flohmarkt etwas mehr Besucher verdient.

Beim neunten Sommerfest dagegen war gute Stimmung Trumpf. Dazu trug das sehr beliebte Maßkrugschieben in hervorragender Weise bei. Viele beteiligten sich am Schieben und Rutschen der Maßkrüge und hatten ihren tollen Spaß daran. Schub um Schub trauten sich die Spieler mehr zu und riskierten auch manchen Fehlschub. Das wiederum reizte den nächsten Spieler, um wieder besser zu spielen. Schlussendlich war Maria Schick aus Untermarchtal mit 140 Punkten die beste Maßkrugschieberin vor dem Einheimischen Matthias Hänle, der 130 Punkte sammelte. Um den dritten und vierten Rang gab es Stechen zwischen Anton Baur und Harald Fischer, das dann glücklich zugunsten von Harald Fischer endete. Alle durften einen reichlich bestückten ess- und trinkbaren Geschenkkorb in Empfang nehmen. Den Rang fünf belegte die Schülerin Antonia Buhl und bekam einer Vesperdose überreicht.

Was beim Fest der Narrenzunft immer gut ankommt ist das Raten und Schätzen bei einer Schätzfrage, die immer im Bezug auf die Narrenzunft steht. Die etwas knifflige Frage lautete: Wie viele unterschiedliche Gruppen seit der Gründung der Narrenzunft ab dem Jahre 1993 nahmen beim Umzug in Untermarchtal teil? Es stellte sich heraus, dass einige Schätzer völlig daneben lagen. Doch einige hatten einen gefühlt guten Rechenriecher, denn schließlich winkte der Hauptpreis des Abends: es gab nämlich ein fertiges Spanferkel zu gewinnen. Die beiden besten oder glücklichen Schätzer*innen Margot Baur und Holger Stützle landeten fast einen Volltreffer mit der zu erratenden Zahl 176. Beide hatten die Anzahl der Narrengruppen mit 177 geschätzt.