Friedhofsgebühren steigen um 15 Prozent

Mit weihnachtlich dekoriertem Tisch beriet der Gemeinderat Untermarchtal am Dienstag in seiner letzten Sitzung vor Weihnachten ausführlich über die Neufassung der Friedhofsatzung. Am Ende erfolgte eine Erhöhung der Gebühren um rund 15 Prozent, nachdem diese seit mehr als fünf Jahren stabil geblieben waren.

Marc Walter von der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen hatte anhand der Wünsche des Gemeinderats aus einer Vorberatung die aktuelle Mustersatzung des Gemeindetags Baden-Württemberg auf die Verhältnisse in Untermarchtal angepasst. In der Gemeinderatssitzung stellte er dem Gremium das Ergebnis vor. Dabei machte er deutlich, dass die Mustersatzung zwar Rechtssicherheit bringt, aber nicht ohne Probleme in der Umsetzung ist. Insbesondere ging er bei der Vorstellung des neuen Entwurfs auf die Themen und Fragen ein, die bei der Vorberatung klärungsbedürftig waren. Während der Sitzung einigte sich das Gremium nochmals auf Änderungen. So hatte Wolfgang Merkle dahingehend eine Klarstellung veranlasst, dass die Beschriftung von stehenden Grabmalen, also Grabsteinen, und die Beschriftung von liegenden Grabmalen, also Bodenplatten, zulässig ist, auch in Kombination auf einem Grab. Bezüglich der Standsicherheit regelt die neue Satzung auf Wunsch des Gremiums, dass auch zwei Säulen nebeneinander zulässig sind. Neu definiert die Satzung Urnenreihengräber und Urnenwahlgräber. Auch die Größenvorschriften wurden neu abgestimmt.

Ehe die neue Satzung beschlossen wurde, riet Marc Walter zu weiteren Satzungsänderungen für den Fall, dass in der Praxis Änderungsbedarf erkennbar wird. Bezüglich der Neukalkulation der Gebühren hat sich Marc Walter an die Ergebnisse aus den Jahren 2014 bis 2018 gehalten und so die aktuellen Gebührensatzobergrenzen ermittelt. Der Kostendeckungsgrad erreicht im Bestattungswesen in der Gemeinde rund 60 Prozent. Das Gremium war sich nach einer entsprechenden Anmerkung von Wolfgang Merkle einig, dass die Gemeinde an Sterbefällen nicht verdienen soll.

Im Ergebnis beträgt die Nutzungsdauer bei Erdbestattungen 25 Jahre, bei Urnenbestattungen 20 Jahre. Die Gebühren für Reihengräber steigen von 250 auf 290 Euro, für Urnenreihengräber von 150 auf 170 Euro. Bei Wahlgräbern und Urnenwahlgräbern gehen die Gebühren bei zwei Bestattungen von 420 auf 480 Euro, bei vier Bestattungen von 850 auf 980 Euro nach oben. Die Benutzung der Leichenhalle erhöht sich von 75 auf 85 Euro, die Aussegnung vor der Leichenhalle steigt von 25 auf 30 Euro. Neu in die Satzung aufgenommen hat das Gremium einige moderne Bestattungsformen. Bestattungen in Urnensammelgräbern kosten 350 Euro, in anonymen Urnensammelgräbern 300 Euro. Für die Bestattung so genannter „Sternenkinder“ werden 300 Euro verlangt.

Marc Walter informierte das Gremium über die Neuregelung des Gutachterausschusses. In Deutschland gibt es 1380 Gutachterausschüsse, 900 davon in Baden-Württemberg. Da die einzelnen Ausschüsse jeweils auf zu wenige Vergleichszahlen zurückgreifen können, entsprechen sie nicht mehr den Vorgaben. Er selbst war bisher gemeinsam mit dem Leiter des Bauamts der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen Roland Kuch und einem jeweils örtlich vom Gemeinderat bestellten Vertreter in der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen im Gutachterausschuss. Da der Landkreis für den Ausschuss keine Zuständigkeit hat, konkretisiert sich der Gedanke, in Ehingen einen für den gesamten Alb-Donau-Kreis zuständigen neuen Gutachterausschuss einzurichten. In einer späteren Sitzung muss der Gemeinderat entscheiden, ob die Gemeinde die dem künftigen Ausschuss zugrunde liegende Vereinbarung unterzeichnet. Der Textentwurf liegt inzwischen vor. Marc Walter hat selbst bei dessen Vorbereitung mitgewirkt.

Bürgermeister Bernhard Ritzler hat den Erwerb und werkstattmäßigen Einbau eines Kamerasystems für gut 8000 Euro in den gemeindeeigenen Traktor bekanntgegeben. Vom Ingenieur für Arbeitssicherheit Schöttle war bei einer Einweisung jüngst mitgeteilt worden, dass bei Anbauteilen, die vom Fahrersitz aus mehr als 3,4 Meter nach vorne hinausragen, ein entsprechendes System vorgeschrieben ist. „Da dies auch den Schneepflug im jetzt wieder aktuellen Winterdienst betrifft, musste ich im Wege einer Eilentscheidung das Kamerasystem kaufen und einbauen lassen. Es muss sogar vom TÜV abgenommen werden“, so Ritzler.

Bekanntgegeben hat der Bürgermeister auch den Beitritt der Gemeinde zur Initiative gegen Motorradlärm. Die Initiative habe ihren Sitz im Verkehrsministerium und wolle erreichen, dass das Verständnis der Fahrer für die vom Lärm geplagten Mitmenschen geweckt wird. „Das gilt nicht nur für Motorradfahrer“, bekräftigte Ritzler. Für die Tore am Feuerwehrhaus hat die Gemeinde einen Wartungsvertrag abgeschlossen.