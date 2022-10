Friedensgebet in Untermarchtal mit dem Chor Sempre Avanti

Das monatliche Friedensgebet in der Vinzenzkirche in Untermarchtal ist am Freitag, 21.Oktober, um 19 Uhr. Der Chor Sempre Avanti aus Dellmensingen wird das Friedensgebet mitgestalten. Hoffnung, ist das Thema des Friedensgebets. Die Hoffnung dürfen wir nicht aufgeben, nicht durch den Krieg in der Ukraine, die eigen Hilflosigkeit und Ohnmacht, Ängste, Nöte und Sorgen, all dem wollen wir unsere Hoffnung auf Frieden entgegenhalten und uns in unserer Hoffnung stärken lassen, so Schwester Marzella Krieg vom Bildungsforum Kloster Untermarchzal.