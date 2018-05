Das Frühlingsfest des Kindergartens St. Peter wird immer wieder mit Spannung und Freude von den Kindern mit ihren Familien erwartet. Leiterin Schwester Erika Maria mit ihren Erzieherinnen hatten mit den Kindern ein buntes Programm erlernt und somit am Tag des Auftritts mit Eltern, Geschwistern und Großeltern einiges dargeboten.

Das Hauptthema war die enge Freundschaft zwischen Menschen, Tieren und Pflanzen. Da standen die großen, starken Bäume im Mittelpunkt. Mit ihnen spielte sich das Leben zusammen mit mehreren Vögeln, Tieren am Boden und unter der Erde sehr unterhaltend ab. Die freundschaftlichen Begegnungen und der rücksichtsvolle Umgang in Sprache und Liedern war den Kindern mit deren Eifer immer wichtig. Bunte Vögel im Geäst der Bäume, ein springendes Eichhörnchen, die vielen stachligen Igel, Schnecken und gar viele kleine Mäuschen am Boden spielten in rücksichtsvoller Art miteinander. Sogar geheimnisvoll gekleidete Nebelfrauen schwebten schleichend über der Erde und einem Regenprasseln hörten alle mit Aufmerksamkeit zu.

Nach dem Hauptprogramm dankte Schwester Erika Maria den Kindern für ihr Spiel und den zahlreichen Anwesenden für ihr Kommen. Anschließend wurde von den Eltern Kaffee, Kuchen und Getränke angeboten. Das gute Wetter lockte nach draußen und die Kinder konnten sich im Außenbereich richtig austoben.