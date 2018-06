Fotograf zeigt Schwestern ganz persönlich

Eine ganz besondere Ausstellung eröffnet Andreas Reiner, Fotograf aus Galmutshöfen bei Warthausen, am Samstag, 29. November im Bildungshaus des Klosters Untermarchtal. Die Bilderserie „Göttlich – Eine fotografische Gegenüberstellung“ zeigt 50 lachende Vinzentinerinnen. Die Ausstellungseröffnung findet um 20 Uhr statt.

Für ein anderes Fotoprojekt ist Andreas Reiner im Herbst des vergangenen Jahres das erste Mal im Kloster in Untermarchtal gewesen. „Ich muss zugeben, ich bin damals mit großen Vorurteilen hierher gekommen – Kirche war für mich immer ganz weit weg“, gesteht der Fotograf. Als er das Kloster wieder verließ, waren alle diese Vorurteile über den Haufen geworfen. „Ich habe gesehen, wie fröhlich die Frauen waren und dass für sie das Leben im Kloster nicht nur Verzicht und Disziplin bedeutet.“ Diese Begegnungen haben ihn zu der Bilderstrecke inspiriert. „Ich wollte die Fröhlichkeit der Frauen der Öffentlichkeit zeigen“, erklärt Reiner.

Daraufhin hat sich der 46-Jährige umgeschaut, was es bereits für Bilder von Schwestern gibt. „Es gibt viele Bildbände, aber diese zeigen die Schwestern immer in ernsten Posen – oft in schwarz-weiß – das wollte ich nicht“, erklärt Reiner. Er wolle die positive Seite der Schwestern nach außen tragen.

Eine ganze Woche ist Reiner im Kloster in Untermarchtal eingezogen, um das Leben der Vinzentinerinnen kennenzulernen und die Bilder zu machen. Dafür hat er seine Ausrüstung im Bildungshaus aber auch im Pflegeheim Maria Hilf aufgebaut. „Die Schwestern sollten einfach vorbeikommen können, wenn sie sich fotografieren lassen wollten“, sagt Reiner. Das Shooting sei schnell zum Selbstläufer geworden. „Selbst die Schwestern, die anfangs kritisch waren, sind später zum Fotografieren gekommen“, erinnert sich Reiner. Insgesamt 100 Schwestern hat er abgelichtet, 50 von ihnen zeigt er in der Ausstellung. Eine der Schwestern ist Katharina Maria. „Es sind tolle Bilder entstanden, die den Charakter der einzelnen Schwestern sehr gut widerspiegeln“, sagt sie. Ganz unterschiedlich ist das Lachen der Frauen, die auf den Bildern zu sehen sind. Während manche offen und ausgelassen lachen, lächeln andere eher still in sich hinein.

„Die Bilder sind ein Zeugnis dafür, dass unser Leben hier im Orden glücklich und offen ist“, sagt Schwester Katharina Maria. Der Fotograf habe es verstanden, sie und ihre Mitschwestern ganz natürlich zum Lachen zu bringen. Denn eins wollte Reiner auf keinen Fall – gestellte Bilder.

Er zeigt die Frauen vor schlichtem weißen Hintergrund nicht etwa bei ihren üblichen Tätigkeiten. „Ich wollte mich auf den Menschen konzentrieren, davon sollte nichts ablenken.“ Am Mittwoch hat Reiner die Fotografien im Bildungshaus aufgehängt. Bis zu diesem Zeitpunkt wusste Schwester Katharina Maria wie die meisten ihrer Mitschwestern nicht, ob ihr Bild für die Ausstellung ausgewählt wurde. „Die Auswahl haben wir ganz dem Künstler überlassen. Wir vertrauen ihm, dass er die richtigen ausgewählt hat“, sagt die junge Vinzentinerin. Dennoch hat Reiner alle Bilder vorab dem Generalrat gezeigt.

Kritisch ist im Kloster der Titel „Göttlich“ diskutiert worden. „Wir waren anfangs nicht sicher, ob wir die Ausstellung so nennen sollten“, sagt die Schwester. „Für mich bedeutet das aber etwas ganz positives“, erklärt der Fotograf.

Erstmals werden die in schlichtes helles Holz gerahmten Bilder in Untermarchtal gezeigt. Andreas Reiner kann sich aber auch vorstellen, sie in einer anderen nicht christlichen Umgebung zu zeigen. „Ich habe die Bilder ja nicht vorrangig für die Schwestern gemacht, sondern für die Leute da draußen – ich hoffe, dass ich mit den Bildern vielen meine positiven Erkenntnisse vermitteln kann.“

Die Ausstellung „Göttlich – Eine fotografische Gegenüberstellung“ ist bis zum 15. Februar 2015 täglich von 10 bis 20 Uhr im Bildungshaus in Untermarchtal zu sehen.