Fasten Sie? Das denkt eine Klosterschwester übers Fasten

Zum Auftakt der Fastenzeit hat die Diözese Rottenburg einen neuen Podcast gestartet. Jede Folge wurde in einer anderen Kapelle aufgezeichnet, den Beginn machte nun Schwester Marzella Krieg vom Kloster Untermarchtal.

Was hat das Fasten mit einer Notlüge zu tun oder weshalb kann Fasten auch ganz ohne Einschränkungen beim Essen funktionieren? Fragen wie diesen geht das neue Podcast-Format „Kapellengespräche“ der Diözese nach. „Mit den Kapellengesprächen wollen wir all die erreichen, die sich gern intensiv mit einem Thema beschäftigen wollen“, sagt der Theologe und Journalist Eckhard Raabe, der die Interviews seitens der Diözese in Rottenburg geführt hat. Im Gespräch mit Schwester Marzella ging es um biblische Bilder und wie diese uns heute in der Fastenzeit noch beeinflussen.

Der König in der Asche

„Ein schönes Bild ist die Geschichte von Jona und dem Wal. In einer Episode geht es dabei um einen König. Als das Volk begonnen hat zu fasten, steigt dieser von seinem Thron, zieht einen Sack an und legt sich in die Asche“, erzählt Schwester Marzella. Die Geschichte zeige, dass Titel und Ämter alles andere als wichtig seien. „Der König setzt sich in die Erde aus der er gemacht wurde und kommt so näher zu Gott. Das zeigt uns, dass wir uns in der Fastenzeit auf das Ursprünglichste besinnen sollten“, so die Schwester.

Sie hat nach Aschermittwoch die sogenannten Besinnungstage im Kloster geleitet. Aus diesem Grund sei die Diözese auch auf sie als Ansprechpartnerin für das Thema Fasten zugekommen.

Schwestern fasten unterschiedlich

Auch im Kloster Untermarchtal wird jetzt gefastet. „Das gestalten die Schwestern auf unterschiedlichste Arte und Weise“, sagt Schwester Marzella. Während die eine Schwester auf Süßigkeiten verzichte, hat sich die andere vorgenommen, weniger Fernseh zu schauen oder mehr Spazieren zu gehen. „Ich persönlich möchte meine Beziehung zu Gott anders gestalten, mehr aus der Bibel lesen“, sagt sie.

Aufhören bevor man grätig wird. Schwester Marzella

Für Menschen, die während der Fastenzeit mit Schwierigkeiten kämpfen müssen, hat Schwester Marzella einen Tipp: „Aufhören bevor man grätig wird oder man merkt, dass es einem nicht gut tut. In der Fastenzeit geht es darum, sich freizumachen. Wenn es zwanghaft wird, dann verfällt die eigentliche Bedeutung“, so die Schwester.

