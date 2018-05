Falschparker behindern den Schulbus – Jetzt drohen Strafen

Weil einige Anwohner in der Straße im Wassertäle in Untermarchtal widerrechtlicher Weise auf der Straße parken, müssen die Grundschüler teilweise schon an der vielbefahrenen Ehinger Straße und nicht erst vor der Schule aus dem Bus aussteigen. Deshalb will die Gemeinde jetzt in diesem Bereich offizielle Parkverbotszonen einrichten.

„Die Fahrbahnbreite lässt das Parken auf der Straße in diesem Bereich offiziell schon jetzt gar nicht zu“, betonte Bürgermeister Bernhard Ritzler bei der Sitzung des Gemeinderates am Dienstagabend. Denn steht hier ein Auto auf der Straße, verbleibt nicht mehr genügend Platz, damit Busse oder auch Krankenwagen und Feuerwehrfahrzeug problemlos vorbeifahren können. „Der Busfahrer beklagt sich, dass er einfach nicht durchkommt“, so der Bürgermeister. Um Probleme zu vermeiden, lässt er die Grundschüler dann vorne an der Straße aus- und einsteigen. Auch die Kinder von Ratsmitglied Wolfgang Merkle haben diese Erfahrung bereits gemacht. „Das geht so einfach nicht“, machte er deutlich.

Schon mehrfach habe sich Bürgermeister Bernhard Ritzler an die entsprechenden Anwohner gewendet und ihnen eindringlich die Situation erklärt. „Auch wenn immer Verständnis signalisiert wurde, hat das keinen Effekt gehabt“, sagt der Bürgermeister. Deshalb sprach er sich am Dienstag dafür aus, mit den Schildern für klare Verhältnisse zu sorgen. „Denn feststeht, wir müssen etwas tun und deshalb künftig auch die Falschparker zur Anzeige bringen“, betonte Ritzler, der bedauerte, dass ein gütliche Einigung nicht erzielt werden konnte. Ohne die Beschilderung aber müsse im Einzelfall dann stets die Polizei vor Ort kommen, um nachzumessen, ob die Fahrbahnrestbreite tatsächlich zu gering ist. Eine offizielle Haltestelle auszuweisen, vor und hinter der generell nicht geparkt werden dürfe, sei in diesem Bereich nicht zielführend.

Ratsmitglied Wolfgang Kurz merkte an, dass in diesem Fall das Parkverbotsschild „doppelt gemoppelt“ und deshalb unnötig ist. „Dort ist durch die Begebenheiten jetzt schon das Parken nicht möglich.“ Der Bürgermeister erklärte, dass auch er und die Verwaltung nicht überreglementieren wollten, es hier aber keine andere Lösung mehr gibt.

Deshalb schlug Ritzler vor, im Wassertäle vor der Grundschule und auch an einer Engstelle entlang der Halle eine Parkverbotszone auszuweisen. Das kurzfristige Be- und Entladen wäre für die Anlieger dann immer noch möglich. „Das bedeutet aber, der Fahrer muss in der Nähe des Fahrzeugs sein und wenn nötig sofort wegfahren können“, so der Bürgermeister.

Wolfgang Merkle regte an, um Missbrauch zu vermeiden, direkt ein Absolutes Halteverbot auszuweisen. Der Gemeinderat sprach sich aber letztlich einstimmig dafür aus, mit einem Parkverbot zu beginnen. „Wenn das nicht funktioniert, kann man immer noch nachsteuern“, betonte Bernhard Ritzler, der sich nun an das Landratsamt wenden will, damit die Behörde das Parkverbot anweist.