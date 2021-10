Eine Vinzentinerin feiert ihren 105. Geburtstag

„Angestoßen habe ich schon oft im Leben“, sagt Schwester Agathina Straub am 5. Oktober 2021. Ja, mit 105 Jahren kann man das wohl sagen. 1916 wurde die Jubilarin als jüngstes von sechs Geschwistern geboren. Von ihrer engen Beziehung zu ihren Brüdern erzählt sie noch heute viel. Ihr ganzes Leben widmete die Vinzentinerin der Pflege von kranken und alten Menschen. In verschiedenen Krankenhäusern war sie als Krankenschwester und als „Lehrschwester“ im Pflegeunterricht tätig.

Nach ihrem Arbeitsleben kehrte sie 1990 zurück nach Untermarchtal und war auch dort noch sehr aktiv. Beispielsweise veranstaltete sie mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Pflegeheims Maria Hilf und ihren Mitschwestern Gedächtnistrainings, wie sie beim Geburtstagsbesuch des Bürgermeisters erzählt. Auch ihren Humor hat sich Sr. Agathina bis in ihr hohes Alter erhalten. So grinst sie und verrät auf die Frage nach dem Geheimnis ihrer Hautpflege: „Das ist die Schmierseife!“

Sr. Agathinas 105. Geburtstag ist die zweite Feierlichkeit in diesem Jahr, denn sie feierte in der ersten Jahreshälfte bereits 80 Jahre Profess-Jubiläum. Das ist Rekord bei den Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul in Untermarchtal. So führte sie ihr Weg 1938 in den Orden, wo sie 1941 ihre Gelübde ablegte. Ihr nächster Weg werde in den Himmel führen, erzählt sie. „Ich war gerne Krankenschwester und habe Sterbende begleitet. Sie alle werden mir im Himmel entgegenkommen.“