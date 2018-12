Für Bildung und Ausbildung von Frauen in Tansania setzen sich die Vinzentinerinnen des Klosters Untermarchtal schon seit Jahrzehnten ein. Auch die Gesundheitsvorsorge ist Teil des Engagements der Schwestern in dem afrikanischen Land. Deshalb wird mit den Spendengeldern, die die Ordensfrauen sammeln, derzeit in Mbinga ein Krankenhaus inklusive Aids-Station gebaut.

Der Rohbau der zentralen Gebäude des neuen Krankenhauses in Mbinga in Tansania ist fertig, berichtet die Leiterin der Missionsprokura des Klosters Untermarchtal, Schwester Anna-Luisa Kotz. Erst im November ist sie selbst vor Ort gewesen und hat sich ein Bild von den Fortschritten gemacht. Teil des Krankenhauses wird auch eine spezielle Station für HIV-Infizierte. „Dort werden sie nicht nur behandelt, sondern auch beraten“, sagt die Vinzentinerin. Aids und HIV seien immer noch ein großes Problem in dem Land, auch wenn die Regierung offiziell kundtun lässt, dass die Infektionsraten sinken. „Aids ist nach wie vor ein Tabuthema und diejenigen, die mit Betroffenen zu tun haben, berichten dass die Zahlen weiter steigen“, berichtet Schwester Anna-Luisa. Anders als in anderen Länder der Welt sei in Afrika die Rate der betroffenen Frauen höher als die der Männer. Es sei wichtig, dass die Betroffenen Anlaufstellen hätten, wo ihnen geholfen werde. Eine solche soll im Krankenhaus in Mbinga entstehen.

Konflikte zwischen Mann und Frau

Seit 1962 sind die Vinzentinerinnen in Tansania in der Entwicklungshilfe für Frauen tätig. Seit 2004 engagieren sie sich auch in Äthiopien. Zunehmend sei für Schwester Anna-Luisa Kotz zu erkennen, dass die Unterstützung der Frauen, die dadurch zunehmend besser ausgebildet sind, Probleme im Gefüge zwischen Männern und Frauen verursache. „Es geht um die Verteilung von Macht“, sagt sie. Dennoch blieben die Vinzentinerinnen auf ihrem Weg. „Ich sehe unsere Rolle auch weiterhin darin, als Frauenorganisation die Frauen vor Ort zu stärken.“ Für Männer sei es schwierig, sich an die neuen Verhältnisse zu gewöhnen, auch weil ihnen oft selbst die Möglichkeiten fehlen. „Außer Landwirtschaft und den Servicebereich gibt es nicht viel, die Industrie fehlt“, so Schwester Anna-Luisa Kotz.

Nach Jahrzehnten des Engagements vor Ort müssten die Schwestern inzwischen auch zunehmend in die Sanierung und Renovierung der von ihnen errichteten Gebäude investieren, bevor sie weitere Projekte angehen. „Beispielsweise muss unsere Gehörlosenschule saniert werden“, berichtet die Ordensfrau und fügt mit einem gewissen Stolz hinzu: „Außerdem müssen wir jetzt das erste Pflegeheim für unsere tansanischen Mitschwestern bauen.“

Bereits im Januar wird Schwester Anna-Luisa wieder nach Tansania reisen. Auch wenn sie die Aufenthalte immer noch als gefährlich empfindet, ist die Vinzentinerin überwältigt von der Gastfreundschaft der Menschen. Seit sechs Jahren leitet sie die Missionsprokura in Untermarchtal. „Und ich mache die Arbeit immer noch sehr gern“, betont sie. Sie finde viel Kraft, Lebendigkeit und Lebensfreude in der Aufgabe. „Es gibt mir das Gefühl näher dran zu sein“, erklärt die Ordensfrau, die sich sehr für die Spenden, die sie verwaltet, verantwortlich fühle.