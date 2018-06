Die Narrenzunft Untermarchtal feiert 25. Geburtstag

Die Narrenzunft Untermarchtal feiert in diesem Jahr ihren 25. Geburtstag. Seit 1992 gibt es sie in Untermarchtal als eingetragenen Verein. Doch schon viele Jahre zuvor gab es Anfänge einer vielfältigen Fasnet, die vom Sportverein, dem Liederkranz und der Feuerwehr in Szene gesetzt wurde.

Auf der Straße läutete der Ausscheller, begleitet von Musikern, am Fasnetsamstag der 1950er und 1960er Jahre die Fasnet ein und lud zum Sportlerball im Gasthaus „Linde“ ein. Die Kinder des Dorfes schlossen sich dem kleinen Umzug an, der dann so etwa in den 1970er Jahren mit einem geschmückten Wagen von einem Traktor gezogen, voraus fuhr. Diesen Fasnetsanfängen wollte eine Gruppe von fünf Männer mehr Fasnetsleben einhauchen. Dies gelang Anfang der 1980er mit Heribert (Heri) und Frieder Fischer, Wolfgang Lindermeir, Karl-Josef Lock, Burkhard Müller und Hermann Hess ab 1983 mit kleinen Kinderumzügle, dann der Umzüge und die baldige Gründung der Narrenzunft. Eine von Frieder Fischer beschriebene Katzenfigur, der „Schopfboale“, wurde dann zur zentralen Fasnetsfigur erkoren, die mit dem Untermarchtaler Narrenruf „Schopfboale – Hoi“ ihre Begründung findet. Mit dem Gemeinde-Hallenbau konzentrierte sich ab dem Jahr 1995 bis heute die Fasnet im Dorf mit dem Zunftball und einige Jahre mit dem „Ball der Vereine“ in vereinsgeordnete Bahnen.

Im Jahr 1986 war im Umzug die Parodie auf das damals eröffnete Kalkwerk-Museum zu bestaunen. Der „Spaß an der Freude“ nahm jährlich zu. Aus dieser „Originellen-Gruppe“ entstanden richtige und echte Fasnetsmacher vor Ort. Beste Erinnerungen an die Fasnetsthemen bestehen auch nach Jahrzehnten wie zum Beispiel „Die Piraten“, „Karneval in Venedig“ mit den feinen Masken, die dann der Gruppe den künftig bestimmenden Namen „Venezianer“ gab. Gespannt sein darf man auch auf das Motto in diesem Jahr 2017.

Feste Umzugsgruppen in Untermarchtal sind der Kindergarten, die „Die 7 Schwaben“, der große Anhang der Maskenträger mit den „Schopfboale“ und der „Hoka-Ma“ mit seinen „Altlacha-Hexa“ sowie immer dem Umzugswurm am Fasnetsamstag voraus, die in den Ortsfarben „blau-weiß“ uniformierten Narrenbüttel mit ihrer Motorkutsche. Im diesjährigen Fasnetsablauf sticht vom kleinen aber feinen Festprogramm und Jubiläum der Mess-Gottesdienst der Narren am Fasnetsamstag in der Pfarrkirche besonders heraus. Zunftmitglieder und freiwillige Helfer unterstützen die Zunft bei allen Veranstaltungen. Los geht es am heutigen Glombigen Doschdig ab 13.15 Uhr mit Treff bei der Narrenstube. Im Kindergarten und anschließend in der Grundschule ist Schülerbefreiung. Um 20 Uhr steigt der Zunftball in der Gemeindehalle mit Bühnenprogramm und Musikunterhaltung der „Sunny-Boys“. Am Fasnetsamstag, 25. Februar, um 9 Uhr findet der Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Andreas mit Superior Edgar Briemle. Danach anschließend Zunftmeisterempfang im Obergeschoss der Halle sowie Mittagstisch zum Zunftjubiläum in der Halle. Um 14 Uhr steigt der Narrensprung mit 41 heimischen und auswärtigen Gruppen und Musikkapellen. Nach dem Umzug ist närrisches Treiben in den Gastwirtschaften, Halle, an den Ständen, im Partyzelt bei der Zehntscheuer, Zunftstube und Technobar im Untergeschoss der Grundschule.