Der Glaube als Anker für den Alltag

22 Schwestern aus Untermarchtal und den dazugehörigen Einrichtungen haben vielfältige Erfahrungen auf dem Katholikentag in Stuttgart gesammelt. Sechs davon haben für die „Schwäbische Zeitung“ ihre Eindrücke zusammengefasst. Bei allen wird deutlich, wie wichtig die Begegnungen und die Gemeinschaft waren und wie intensiv sie das Motto des Kirchentages – „Leben teilen“ – erfahren durften.

Sr. Marzella Krieg: Der Katholik*innentag beschäftigte mich schon länger. Natürlich war es ein kleines Heimspiel und wir hatten zusammen mit den deutschen Vinzentinerinnen viele Ideen entwickelt, was wir an unserem gemeinsamen Stand machen wollen. Herzlich, anpackend und praktisch, lebensnah und kreativ – so wie unser Alltag ist. Ein alter Holzkoffer wurde zur Werkbank umfunktioniert und jeder konnte sich ein Stück „Herz“ absägen. Ein gutes Miteinander. Es waren tolle Begegnungen, die hier stattfanden, wie überhaupt auf dem Katholikentag. Die Kirchenmeile war in diesem Jahr in Zelten an den Straßen Stuttgarts. Kirche auf der Straße, Begegnungen auf dem Weg, gemeinsames Unterwegssein, Suchen und Schritte wagen. Das war für mich spürbar und es erinnert mich an die Apostelgeschichte, in der die ersten Christen als „Gemeinschaft des neuen Weges“ bezeichnet wurden, das ermutigt mich.

Herausfordernd – aber auch beeindruckend

Sr. Anna-Luisa Kotz: Katholisch bin ich schon sehr lange. Aber dieses Jahr war ich das erste Mal auf einem Katholikentag. Eine interessante Erfahrung. Voller guter Begegnungen. Das Programm ist so vielfältig, dass es vermutlich Sinn macht, eigene Schwerpunkte zu wählen. Menschen, die spirituelle Erfahrungen machen wollen, finden ebenso Angebote wie Leute, die nach politischen Diskussionen suchen oder etwas Kreatives machen wollen. Ich habe die Tage neben der Zeit für Begegnungen wie eine Fortbildung genutzt und war in verschiedenen Foren zum Thema Prävention und Aufarbeitung von sexueller Gewalt. Ziemlich herausfordernd. Aber auch beeindruckend. Vor allem, weil ich so starke Frauen aus aller Welt getroffen habe. Kämpferinnen für Gerechtigkeit und Chancengleichheit. Und so fahre ich ermutigt zurück in meinen Alltag.

Sr. Rosalie Blome: Ich war schon auf mehreren Katholikentagen, aber dieses Mal habe ich die verbindende Gemeinschaft unter uns Ordenschristen sehr intensiv erlebt. Sei es beim Eröffnungsgottesdienst, wo ich viele bekannte Gesichter gesehen habe und der verbindende Funke des gemeinschaftlichen Glaubens gleich wieder übergesprungen ist. Oder im ökumenischen Kloster, wo ich meinen Dienst tat und mit vielen anderen Ordenschristen ins Gespräch kam. Die Rand und Türgespräche waren sehr intensiv. Voneinander zu hören, wie unterschiedlich die Spiritualität auch sein mag, so wertvoll ist der verbindende Glaube an Jesus Christus – ein Hoffnungsanker für den Alltag! Auch in unserem Zelt der vinzentinischen Föderation auf der Kirchenmeile gab es viele wertvolle Begegnungen. Beim handwerklichem aussägen von Holzherzen kam man über Vinzenz von Paul und Luise von Marillac ins Gespräch. Es wurden immer wieder von Begegnungen erzählt, die die jungen und jung gebliebene Kirchentagsbesucher mit Schwestern schon erlebt haben. Aber auch aktuelle Nöte wurden ins Wort gefasst oder auf einer Fürbittenkarte formuliert. Leben teilen, das Motto des Katholikentages war tatsächlich mit ganz viel Leben gefüllt.

Warum diese Tage Zuversicht geben

Sr. Barbara Volk: Es war für mich der zweite Katholikentag. Diesen empfand ich sehr viel intensiver. Ein schönes Miteinander in der vinzentinischen Gemeinschaft. Ich habe ermutigende Impulse mitgenommen, im Gespräch, im Tun und im Gebet. Diese Tage geben mir Hoffnung und Zuversicht, weil es so viele Menschen gibt, die sich für das Gute in der Welt, in der Politik, in der Kirche und im gesellschaftlichen Leben einsetzen. Ich habe erfahren, was „Leben teilen“ heißt, ganz konkret – bei meiner Gastfamilie. Eine ganz besondere Erfahrung, die ich nicht missen möchte.

Sr. Nicola Maria Schmitt: Die Citypastoral bot auf dem Katholikentag Türen zum Durchgehen an mit den Namen: Ich gehe durch eine Krise. Ich gehe. Ich bleibe. Passant:innen konnten durchgehen und etwas hinschreiben. Eine junge Iranerin, psychologische Psychotherapeutin, kann nach einer Reise nach Deutschland vor zwei Jahren nicht mehr zurück in ihre Heimat, weil ihre Wohnung durchsucht wurde und sie nun als verfolgt gilt. Sie schreibt auf Farsi: „In einer Krise hilft mir der Glaube an eine friedvolle Welt.“ Mich bewegen noch viele Gespräche mit Passanten, über ihre Hoffnungen für sich und die Kirche und daher beispielsweise schreiben: „Ich bleibe, weil ich die Kirche nicht den Destruktiven überlassen möchte“ oder „Ich gehe, weil ich keine Kraft mehr habe zu kämpfen, weil dich zu wenig vorwärtsbewegt.“ Die Begegnungen waren sehr intensiv und die Menschen nahmen gern unsere Zeit für sie in Anspruch.

„Der richtige Weg“

Sr. Petra Maria Leibiger: Für mich war es der erste Katholikentag und dann auch noch als junge Professsschwester unterwegs zu sein, fand ich sehr spannend. Ich durfte noch mal mehr erfahren, dass man mit einer Ordenstracht anders wahr genommen wird als wenn ich als nicht erkennbare Ordensfrau unterwegs gewesen wäre. Ich wurde von vielen Menschen angesprochen, nicht nur am Stand, sondern auch wenn ich unterwegs war. Somit hatte ich viele schöne, spannende Gespräche und Begegnungen. Ich fand es sehr schön, dass wir uns am Stand als vinzentinische Föderation vorgestellt haben. Der Katholikentag war für mich sehr bereichernd und ich werde vieles die nächsten Tage und Wochen in meinem Alltag mitnehmen. Ich habe gemerkt, dass trotz vieler Unstimmigkeiten, Unruhen und Unzufriedenheit in unserer Kirche dies für mich der richtige Weg ist und für viele andere Menschen auch.