Der fünfte Gemeinde-Nikolaus-Brunch

Die Untermarchtaler Narrenzunft hat es wieder verstanden, viele Besucher in der Gemeindehalle Untermarchtal mit dem „5. Gemeinde-Nikolaus-Brunch“ am zweiten Adventsonntag mit Genuss zu verköstigen. Der Brunch wurde sorgfältig mit verschiedenen Köstlichkeiten und Spezialitäten – auch passend zur Jahreszeit – von der Narrenzunft als Veranstalter ausgewählt. Zum Kaffee oder Tee gab es feine Kuchen und Torten, Wurst, Aufschnitte und Brote in reicher Auswahl, das Mittagessen-Menü war mit großer Sorgfalt bestückt. Fleisch in Verschiedenheit, Gemüse ebenfalls und somit war alles vorhanden, was das Genießerherz begehrt. Getränke gab es im reichlichen Sortiment.

Vorstand und Zunftmeister Jens Rapp sowie Kassiererin Katrin Maurer waren vollauf zufrieden mit der Annahme des Angebot von der Vielzahl der Besucher, an dem draußen trüben Herbstwettertag.

Den Dank an die Besucher sprach Zunftmeister Jens Rapp aus und ja niemand nahm es ihm übel, zur kommenden Fasnet ab Januar 2023 einzuladen.