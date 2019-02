Das steht jetzt für die Untermarchtaler Büttel an

Für die Narren in Untermarchtal stehen jetzt viele Termine an. Zunächst geht es auswärts. Am Wochenende, Samstag 23. Februar, fährt die Narrenzunft erstmals zu der befreundeten Zunft nach Althütte bei Backnang. Abfahrt ist um 10.30 Uhr, Rückkehr um 20.30 Uhr. Am Sonntag, 24. Februar, ist die Zunft Gast in Altenstadt an der Iller, Abfahrt ist um 11.30 Uhr, Rückkehr um 18 Uhr.

Schüler werden befreit

Der Glombige Doschdig, 28. Februar, ist auch der Tag der Schülerbefreiung, die gegen 13 Uhr in der Grundschule Untermarchtal stattfinden wird. Zuvor aber werden auch die Kindergartenkinder im Kindergarten St. Peter eine lustige Befreiung erleben dürfen. Danach ist närrisch-fröhliches Treiben des Narrensamen in und um die Gemeindehalle angesagt. Um 20 Uhr steigt der Zunftball in der Gemeindehalle, bei dem wieder heimischen Gruppen und Tanz-Einlagen das bunte Programm füllen werden. Die Tanz- und Unterhaltungskapelle „Sunny-Boys“ wird wieder für Stimmung sorgen.

Weißwurst-Frühstück

Schon 6 Uhr wird der Fasnet-Freitag, 1. März, in der Zunftstube mit dem traditionellen Weißwurst-Frühstück eingeläutet. Der Fasnetsamstag, 2. März, ist der Höhepunkt der Untermarchtaler Fasnet mit dem großen Umzug, der um 14 Uhr beginnt. Zu allen drei Fasnetsterminen lädt die Narrenzunft Untermarchtal alle Narren von hier und Umgebung ein und grüßt mit einem donnernden „Schopfboale-Hoi“.

Es stehen dann noch drei Besuche an bei den befreundeten Zünften in Zwiefalten am Fasnetsonntag, 3. März, mit Busabfahrt um 12 Uhr und Rückkehr 18 Uhr, am Rosenmontag, 4. März, nach Westerheim, Busabfahrt um11.30 Uhr und Rückkehr um 18 Uhr sowie am Fasnetdienstag, 5.März, mit Busabfahrt 12.30 Uhr nach Hayingen, Rückkehr um 18 Uhr.

