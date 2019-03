Das ist der neue Spiritual in Untermarchtal

In einem Feierlichen Gottesdienst wird am kommenden Sonntag, 24. März, der neue Spiritual für die Gemeinschaft der Vinzentinerinnen von Untermarchtal eingesetzt. Er heißt Udo Hermann und ist seit wenigen Tagen bereits im Kloster aktiv. Weihbischof Thomas Maria Renz wird die Feier für den 47-Jährigen leiten.

Als Spiritual ist Hermann mit der geistlichen Begleitung der Schwesterngemeinschaft betraut sowie mit der Feier der Liturgie. Auch die Mitarbeit in der Ausbildung des Ordensnachwuchses sowie im Bildungsforum des Klosters Untermarchtal zählen zu seinen Aufgaben.

Studium in Tübingen und Rom

Udo Hermann stammt aus Ehingen, zuletzt war er als Pfarrvikar in der Gemeinde Heilig Geist in Reutlingen sowie in Reutlingen-Betzingen tätig. Sein Theologiestudium absolvierte er in Tübingen und Rom, im Jahr 2000 wurde er in Neresheim zum Priester geweiht. Seine Vikarszeit verbrachte er in Ulm (St.Maria). Von 2004 bis 2009 war Hermann Krankenhauspfarrer im Elisabethenkrankenhaus in Ravensburg. Von 2009 bis 2011 war er Pfarrvikar in Ulm-Wiblingen, Donaustetten, Gögglingen und Ulm Tannenplatz. Von November 2011 an war er in Reutlingen im Einsatz. Am Klinikum in Augsburg hat Udo Hermann sich im Bereich Klinische Seelsorge ausbilden lassen, außerdem verfügt er über eine Zusatzqualifikation als Geistlicher Begleiter.

Vorfreude auf Schwesterngemeinschaft

„Ich freue mich sehr, dass ich hier in einer geistlichen Gemeinschaft Dienst tun darf“, sagt Hermann. Er freue sich auf die Arbeit in der Schwesterngemeinschaft. „Ich schätze diese Gebetsgemeinschaft und die Gebetszeiten, die von den Schwestern getragen sind, um gemeinsam Gott und unseren Auftrag in der Welt von heute zu suchen“, ergänzt er. Er sei sehr froh, dass es mit der Aufgabe in Untermarchtal geklappt habe.

Die Ernennung von Udo Hermann als Spiritual bei den Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul in Untermarchtal erfolgte durch Bischof Gebhard Fürst. Die Weiterentwicklung des Aufgabenprofils als Spiritual betont stärker die geistliche Dimension in der Begleitung der Ordensgemeinschaft und löst die bisherige Bezeichnung als Superior ab.