Traditionell angeführt von den Narrenbütteln auf ihrer motorisierten Kutsche und musikalisch begleitet vom Musikverein aus Frankenhofen, eröffneten die kleinen Bücherwürmer aus der Grundschule und die Kindergartenkinder, die „Feuer und Flamme“ für die Feuerwehr waren, den Fasnetssamstig-Umzug in Untermarchtal. Mit lautstarken „Schopfboale-Hoi“-Rufen folgten „dr Hokama“ und in seinem Gefolge Altlacha-Hexa, Schopfboale und die Sieben Schwaben.

Eine ganz besondere Note bekommt der Untermarchtaler Umzug in jedem Jahr durch seine originellen Gruppen. So zog der Liederkranz in diesem Jahr als Matrosen durch die Straßen und hatten nicht nur ihr Segelschiff, sondern auch die mobile Hafenkneipe dabei, mit der dafür gesorgt wurde, dass unter den Zuschauern am Umzugsweg kaum eine Kehle trocken blieb. In Hutmacher hatten sich die Venezianer in diesem Jahr verwandelt und die Modelle für ihre Hutkreationen gleich mitgebracht. Im Umzug verpassten sie vielen Zuschauern nicht nur eine neue Kopfbedeckung, sondern auch einen „freizügigen Körperbau“.

Ob die Lauteracher Boschäcker-Quallen in der dort vieldiskutierten Quelle hausen oder wegen der umstrittenen Wasserversorgung eine neue Heimat suchen, blieb am Fasnets-Samstig das Geheimnis der originellen Gruppe aus dem Nachbarflecken.

Für die närrischen Töne im Umzug sorgten neben dem Musikverein aus Frankenhofen der Fanfarenzug und Musikkapelle aus Obermarchtal, Trommler und Pfeifer aus Munderkingen, die Staiger Gugga-Bätscher, der Musikverein Kirchen und die „Wilden Munderkinger“.

Aus den Zünften der VG-Munderkingen gaben sich Spittlnarren, Babeles Buaba und Fetzasprenger sowie der Obermarchtaler Schlossgeist und sein Gefolge die närrische Ehre. Und aus der Narrenregion kamen Kirchener Bürgeleshexa, Nasgenstadter Nesselweiber, Schandgraba-Hupfer aus Schaiblishausen, s’Bergemer Galgamale genauso wie Höllgraba-Hexa aus Gamerschwang und Brugga-Goischdr aus Dettingen. Unter die Narren aus der Region mischten sich Holzbrokeler aus Winzingen, Goißa und Hexen aus Wiesenstaig, Häfeles-Schemma aus Dinzdorf und Waldgeister aus Eningen.

Als der bunte Gaudiwurm nach rund zwei Stunden durchs Dorf gezogen war, nutzten Narren und Zuschauer die Gelegenheit, in den Straßen, in der Halle und im Untermarchtaler Zunfthaus ausgiebig die Untermarchtaler Fasnet zu feiern.