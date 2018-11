Chorverband Donau-Bussen lädt zu Adventskonzert

Der Chorverband Donau-Bussen lädt am kommenden Sonntag, 2. Dezember, zum Adventskonzert in die Klosterkirche nach Untermarchtal ein. Beginn des Konzertes ist um 17 Uhr. Es wird hierzu kein Eintritt erhoben. Spenden gehen an den Hof Göhring, auf dem durch tiergestützte Therapie körperlich und geistig behinderte Kinder unterstützt werden. Neun Chöre beteiligen sich an diesem Konzert.

Der Chorverband Donau-Bussen mit seinem Vorsitzenden Wolfgang Oberndorfer hat die Chöre des Verbands zu einem gemeinsamen Adventskonzert in der Vinzenzkirche des Klosters Untermarchtal aufgefordert. Neun Chöre gestalten nun mit ihren ganz verschiedenen Angeboten ein vielschichtiges Konzert, das von Schwester Tabea an der Orgel mit Bachs „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ eingeleitet wird.

Rolf Ströbele spannt mit seinem Männerchor „Cantus Firmus Ehingen“ den musikalischen Bogen von Glucks Vertonung von Psalm 23 über das „Praeparate corda vestra in Adventu“ von Jacobus Gallus aus dem 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart in Ola Gjeilos „Ubi caritas et amor“ und dem bekannten „Leise rieselt der Schnee“ im ebenfalls modernen Arrangement von Steinar Eielsen.

Als Chorgemeinschaft besingen die Liedertafel Ehingen und der Gesangverein Hausen unter der Leitung von Alexander Lotz Otto Grulers Bearbeitung von „Ave Maria der Berge“, ein „Sancta Maria“ im Satz von Manfred Bühler und ein „Ave Maria“ von Giulio Caccini. Lotz stellt auch seinen Liederkranz Kirchen mit Feinklang vor und intoniert „Immanuel, Gott mit uns“ im Satz von Jochen Rieger, ein „Cantate domino“ von Mark Hayes und Bernd Stallmanns „Vom Flügel eines Engels berührt.“

Klaus Bohner bereichert das Konzert mit seinem Gesangverein Eintracht Rulfingen und den Werken „O Maria, gnadenvoll“ von Robert Kempter, einem „Sancta Maria“ von Otto Fischer und einem weiteren Marienlied von Antonio Lotti.

Daran schließt sich der Liederkranz Zwiefalten mit Heidi Fischer an. Aus Tirol stammt das Marienlied „Ave Maria, mit Gnaden geziert“ mit anschließendem Andachtsjodler, gefolgt von Eduard Nösslers „Tröstet mein Volk“ und einem Magnificat von Alan Wilson.

Albrecht Krokenberger präsentiert den Liederkranz Schelklingen mit drei Werken des Zeitgenossen John Rutter: „Die wunderbarste Zeit ist nah“, „Marias Wiegenlied“ und „Der Stern zu Bethlehem.“

Den Abschluss des breitgefächerten Konzerts gestaltet Ulrike Marquart mit ihrem Jugendchor Uttenweiler. Von diesem Ensemble wird zu hören sein: Das traditionelle „Carol of the bells“, danach „Santa Claus is coming to town“ von Fred Coots und das bekannte „Jingle bells“ von James Lord Pierpont.

Das adventlich gestimmten Konzert endet mit dem gemeinsam gesungenen „Tochter Zion“.