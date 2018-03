Buwag muss für Katastrophenfall vorsorgen

Die Bussenwasserversorgungsgruppe, der neben zahlreichen Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen auch Teilorte von Unlingen, Uttenweiler und Attenweiler angehören, muss künftig für das Horrorszenario eines mehrtägigen überregionalen Stromausfalls vorsorgen. Ein mögliches Maßnahmenpaket hat Bauplaner Stephan Schranz am Dienstag bei der Verbandsversammlung vorgestellt.

Das Thema Versorgungssicherheit werde derzeit landauf, landab nicht nur beim Trinkwasser diskutiert, sagte Verbandsvorsitzender und Unlingens Bürgermeister Richard Mück am Dienstag. Deshalb habe er sich gemeinsam mit dem Finanzexperten Wilhelm Fügner und Planer Stephan Schranz zusammengesetzt und überlegt, was für die Mitgliedsgemeinden leistbar wäre. Das Innenministerium gehe davon aus, dass das Stromnetz in Deutschland auch durch den steigenden Anteil an erneuerbaren Energien aus Sonnen- und Windkraft in Zukunft instabiler als bisher werden könnte. Denkbar seien dem Ministerium zufolge tagelange flächendeckende Stromausfälle. „Auf diese Katastrophenszenarien sind wir bisher überhaupt nicht vorbereitet“, betont Mück.

Stephan Schranz hatte der Versammlung mehrere Versionen vorgestellt, wie Hochbehälter und Pumpwerke auch bei einem mehrtägigen Stromausfall in Betrieb gehalten werden könnten. Allen Planungen voraus müsse aber die Überlegung gehen, welche Sicherheiten den Verbrauchern gewährt werden sollen. So stelle sich beispielsweise die Frage, ob im Katastrophenfall die Wasserqualität etwas gesenkt werden könne, weil Aufbereitungsanlagen viel Strom fressen? Allerdings gab er auch zu bedenken, dass im schlimmsten Fall die Bevölkerung vielleicht nicht mehr informiert werden könne, dass das Wasser jetzt abzukochen wäre.

Schranz schlug vor, die Hochbehälter der Buwag mit leistungsfähigen Batterien auszustatten, die die notwendigen Funktionen ohne Stromzufuhr drei Tage am Laufen halten. Er wies auch darauf hin, dass die Hochbehälter so bemessen sind, dass die Versorgung sogar einen Tag ohne Energie aufrecht erhalten werden könne.

Für die Pumpwerke des Zweckverbandes sei diese Lösung jedoch nicht möglich. Neben dem großen Pumpwerk Herlighof, über das 60 Prozent der Verbraucher versorgt werden, betreibt die Buwag zwei kleinere, eins in Dietelhofen und eins in Hausen am Bussen. Sollten die Gemeinden Rechtenstein und Lauterach in den Zweckverband aufgenommen werden, käme noch das in Neuburg hinzu. Die Pumpwerke müssten mit Notstromaggregaten betrieben werden. Für die kleineren hatte Schranz ein mobiles Aggregat für alle auf einem Hänger vorgesehen. Für das große Pumpwerk Herlighof schlug er ein stationäres vor, dass in einem Anbau neben den Häuschen aufgebaut werden könnte. Alternativ wäre auch ein großes mobiles Aggregat möglich. Das wäre auch die deutlich günstigere Variante. Rund 150 000 Euro würde das Bauwerk kosten, während das mobile Gerät um die Hälfte günstiger wäre. Hinzu kämen 50 000 Euro für das kleinere mobile Aggregat und 15 000 Euro für die Batterien.

Unter anderem die Gemeinderatsmitglieder Hans-Peter Schleicher aus Obermarchtal und Konrad Schmucker aus Hundersingen sprachen sich für die mobile Variante aus. Die Aggregate sollten dann aber über einen Schlepper versorgt werden und nicht über eigene Dieseltanks. Obermarchtals Bürgermeister Anton Buck schlug zudem vor, die Aggregate nicht selbst anzuschaffen, sondern einen Vertrag mit einer Firma zu schließen, die diese im Ernstfall zur Verfügung stellt. Dies sei sinnvoll, weil der Zweckverband die Aggregate derzeit nirgends lagern könne und sie nur eine bestimmte Lebensdauer haben, aber für einen extrem unwahrscheinlichen Notfall vorgehalten werden müssten.

Sein Kollege aus Untermarchtal, Bernhard Ritzler, gab zu bedenken, dass bei diesem Horrorszenario eventuell auch Telefon- und Handyleitungen nicht funktionieren oder Lieferungen nicht möglich wären. Deshalb würde er wenigstens das wichtige Pumpwerk Herlighof stationär ausstatten. Richard Mück kündigte an, dass jetzt weitere Gespräche folgen werden, um die Vorschläge in die Planungen einzuarbeiten. Dann solle das Konzept ein weiteres Mal vorgestellt werden.