„Ich freu’ mich auf die Schule. Denn da lernt man, wie man schreibt und rechnet“, sagt die kleine Emily.

Noch geht die Vierjährige in den katholischen Kindergarten St. Peter in Untermarchtal. Hochkonzentriert formt sie aus Knetmasse Weihnachtsplätzchen. Ein Berg Bredla stapelt sich vor ihr auf dem Tisch. Neben ihr sitzen Hannah und Peter. Der Fünfjährige singt beschwingt den für ihn zeitlosen Klassiker „In der Weihnachtsbäckerei“.

Vorfreude auf Schule

Doch Emilys Vorfreude auf die Schule wird in Untermarchtal bald Wirklichkeit. Schon ab Februar werden die Untermarchtaler Kindergartenkinder einmal im Monat Besuch von einer Grundschullehrerin bekommen. Im großen Bewegungsraum steht dann statt Kneten ein Vormittag lang „Mathe“ auf dem Stundenplan der Knirpse.

„Es geht darum, dass die Kinder ein Zahlenbewusstsein bekommen“, sagt Schwester Brigitte, die Leiterin des Untermarchtaler Kindergartens. Dies soll spielerisch geschehen, beispielsweise mit großen Holzwürfeln, deren Augen die Kinder addieren müssen.

Der monatliche Mathe-Exkurs ist Teil des Projekts „Bildungshaus Untermarchtal/Lauterach“, das Ende des vergangenen Jahres vom Land genehmigt wurde (wir berichteten). Ebenfalls zertifiziert wurde damals das Bildungshaus in Ersingen.

„Das Bildungshaus ermöglicht durch enge Kooperation zwischen Kindergarten und Grundschule einen bruchlosen Übergang vom Kindergarten in die Schule“, so Landtagsabgeordneter Karl Traub. Beteiligt am Bildungshaus Untermarchtal/Lauterach ist, wie der Name schon sagt, die Grundschule in Lauterach, wo die Erst- und Zweitklässler der beiden Gemeinden unterrichtet werden. „Ich begrüße das Bildungsprojekt. Denn es stärkt die Standorte Untermarchtal und Lauterach“, so Bürgermeister Bernhard Ritzler.

Kinder lernen Rechnen

Geplant ist, dass die Kindergartenkinder aus Untermarchtal im örtlichen Kindergarten St. Peter und die Lauteracher Kinder in der Lauteracher Schule in die Welt der Zahlen eingeführt werden. „Eigentlich betreuen wir auch die Kinder aus Lauterach“, sagt Schwester Brigitte. Doch um den Lauteracher Kindern am „Mathe-Tag“ die Busfahrt zu ersparen, wurde für sie die kleine Schulstunde in die Schule vor Ort verlegt.

Das Spannendste an dem Projekt: Die Erst- und Zweitklässler aus den Gemeinden werden an den Vormittagen gemeinsam mit den Kindergartenkindern in Untermarchtal beziehungsweise Lauterach lernen. „Wenn die Kindergartenkinder mit älteren Schulkindern zusammen sind, wird ihr Sozialbewusstsein geschärft“, ist sich Schwester Brigitte sicher. Stattfinden sollen die Lern-Vormittage jeweils an einem Freitag im Monat.

Neben dem neuen Projekt soll in Untermarchtal die Förderung des Textverständnisses der Kinder weitergehen. Auch künftig bekommen sie alle zwei Wochen Besuch von einer Lehrerin, die ihnen unter anderem Geschichten vorliest.