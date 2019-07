Betrunkener rammt Gegenverkehr: zwei Verletzte

Zwei Verletzte und rund 20 000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalles am Sonntag in Untermarchtal.

Laut Polizeibericht fuhr gegen 18.15 Uhr ein VW in der Margarita-Linder-Straße Richtung Bundesstraße. Der 48-jährige Fahrer geriet in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur. Dort fuhr eine 59-Jährige mit einer 78-jährigen Beifahrerin in einem Mercedes.

Der VW und der Mercedes stießen frontal zusammen. Die Insassen des Mercedes erlitten eher leichtere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Die Polizei bemerkte, dass der VW-Fahrer Alkohol getrunken hatte. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. An den Autos entstand jeweils ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Der Mercedes wurde abgeschleppt.