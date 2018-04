Besondere Einblicke ins Klosterleben

Türen die sonst eigentlich für die Öffentlichkeit verschlossen sind, werden am Samstag, 21. April, im Kloster Untermarchtal geöffnet. Als eines von rund 230 Klöstern beteiligt sich das Untermarchtaler Kloster am bundesweiten Tag der offenen Klöster. Die Vinzentinerinnen bieten ihren Gästen vielfältige Einblicke in die Klosteranlage und das Ordensleben.

Bereits mit dem Friedensgebet am Freitagabend um 19 Uhr in der Vinzenzkirche wollen die Untermarchtaler Schwestern auf den Tag der offenen Klöster einstimmen. Auch hier bekommen die Besucher mit dem Schwesternchor etwas zu sehen, das es sonst nur bei wenigen Veranstaltungen gibt. Der eigentliche Tag der offenen Klöster beginnt in Untermarchtal dann am Samstag um 10 Uhr mit einer Führung von Schwester Patricia durch den Garten Eden. „Sie wird nicht durch den Generationenaktivpark führen, sondern auch von persönlichen Erlebnissen mit Schwestern aus dem Pflegeheim in der Anlage berichtet“, kündigt Schwester Hanna Maria vom Vorbereitungsteam des Tages an.

Tag soll das Leben der Schwestern zeigen

Dieser Tag der offenen Klöster ist bereits die zweite Auflage, erstmals boten sich Interessierten 2014 besondere Einblicke in die Ordensgemeinschaften. „Der Tag soll zeigen, wie wir leben“, erklärt die Schwester. Er steht unter dem Motto „Gut. Wir sind da“. Um 13 Uhr gibt es dann für Interessierte die Möglichkeit im Wohnpark Maria Hilf mit Vinzentinerinnen und Heimsuchungsschwestern aus Obermarchtal ins Gespräch zukommen. „Ich glaube es wird ganz spannend über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Ordensleben zu sprechen“, sagt Schwester Hanna Maria. Schließlich seien die Heimsuchungsschwestern ein eher geschlossener Orden, während die Vinzentinerinnen eher nach außen geöffnet seien.

Für Familien mit Kindern haben Schwester Veronika um 13 Uhr eine Klosterrallye organisiert. „Spielerisch haben sie so die Möglichkeit den Orden und das Kloster besser kennenzulernen“, sagt die Schwester. Bonuspunkte gibt es für Unterschriften von Ordensschwestern und dafür ein Gedicht aus vorgegebenen Worten zu reimen. „Am Ende bekommt aber jeder einen Preis“, verrät Schwester Veronika.

Besucher werden durch die Anlage geführt

Schwester Katharina Maria führt die Besucher ab 14.30 Uhr durch die Klosteranlage. Treffpunkt ist am Bildungsforum. Der Rundgang führt die Gruppe auch ins Schloss, das sonst für die Öffentlichkeit unzugänglich ist. „Hier gibt es auch eine kleine Ausstellung“, sagt Schwester Hanna Maria. Hier gibt es neben alten Stickereien beispielsweise auch die unterschiedlichen Modelle der Ordenstracht der Vinzentinerinnen aus vergangenen Zeiten zu sehen. Der Tag der offenen Klöster wird in Untermarchtal um 16 Uhr mit einer Eucharistiefeier in der Vinzenzkirche beschlossen. Beim offenen Mittagstisch ab 11 Uhr im Wohnpark „Maria Hilf“ sowie bei Kaffee und Kuchen ab 14 Uhr vor dem Bildungsforum haben die Besucher die Möglichkeit sich zu stärken.