Besinnlicher Jahresausklang im Kloster Untermarchtal

Das Jahresende ist immer wieder doch ein guter Punkt, um innezuhalten und zurückzublicken oder eben auch Ausschau zu halten und Visionen zu entwickeln. So laden die Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul in Untermarchtal an Silvester ein, um zurück und voraus zu schauen. Zunächst steht eine Eucharistiefeier um 17 Uhr mit Spiritual Udo Hermann an, als große Danksagung für das Geschenk des Jahres 2022. Um 20.30 Uhr beginnt der besinnlich, meditative Jahresausklang der Barmherzigen Schwestern. Mit Impulsen, Liedern, Gebeten und in Gesprächen, wird das Vergangene bedacht. Die Vinzenzkirche, deren 50. Weihetag in diesem Jahr begangen wurde, ist Impulsgeberin für den Rückblick. Ab 22 Uhr werden in der stillen eucharistischen Anbetung das Jahresende und der Anfang erwartet. Es ist eine Zeit das Kommende, die eigenen Wünsche und Vorsätze für 2023 zu überdenken. Die Veranstaltung findet in der Vinzenzkirche statt, zu jeder Zeit ist es mögich, dazuzukommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.