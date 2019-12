Besinnliche Musik aus Barock und Romantik

Zum musikalischen Dialog mit Bildern aus Tansania hat das Streichorchester Dellmensingen am Samstag in die Kapelle „Guter Hirte“ in den Wohnpark Maria Hilf eingeladen. Das 16-köpfige Orchester spielte besinnliche Musik aus der Zeit des Barock und der Romantik und zeigte begleitend Fotos aus Tansania.

Das Engagement der Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Vinzenz von Paul im Südwesten von Tansania reicht zurück ins Jahr 1960, als vier Untermarchtaler Schwestern sich auf den Weg nach Afrika machten. Inzwischen haben fast 250 Schwestern des Ordens aus Tansania die Arbeit übernommen. Missionsprokura, also „Fürsorge“ heißt für sie das Stichwort, die sie insbesondere Kindern und kranken Menschen in Mbinga, Tingi, Matimira und Ligunga zukommen lassen.

Die Besucher des musikalischen Dialogs kamen im Wege einer Powerpointpräsentation in den Genuss zahlreicher Bilder. Diese zeigten die Schwestern bei der Pflege von Verletzten und Kranken, bei der Arbeit mit Kindern, an der Nähmaschine, im Unterricht oder auch bei der Gartenarbeit. Menschen in bunten Kleidern waren beim Tanz zu sehen und wie sie auf den Köpfen in großen Körben Waren transportieren. Eingestreut wurden Aussagen von Vinzenz von Paul und Louise von Marillac wie „Geht nie ohne ein gutes Wort zu den Kranken“, „Ermutigen wir uns gegenseitig mehr durch unser Beispiel als durch unsere Worte“, oder „Wahre Liebe öffnet die Arme und schließt die Augen“. Die Bilder haben sich im Sinne einer besonderen Weihnachtsfreude mit der Musik verbunden.

Die Musikerinnen und Musiker des Streichorchesters Dellmensingen unter Leitung von Christian Romanitan sorgten dabei mit Bratschen, Violinen, Cello und Kontrabass für eine besinnliche vorweihnachtliche Stimmung. Zu Gehör brachten sie aus der Zeit des Barock das Violin-Concerto von Antonio Vivaldi (1678-1741). Die Romantik war vertreten durch Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847), Präludium G-Dur. Es folgten drei weiter barocke Stücke, die Sinfonia G-Dur in drei Sätzen (Allegro assai und Andante und Allegro) von Antonin Tuma (1704-1774), Präludium h-moll Nr. 24 von Johann Sebastian Bach (1685-1750) und Concerto Grosso von Francesco Geminiani (1687-1762).

Der musikalische Dialog hat anhand seiner Bilder gezeigt, dass die Kinder Afrikas nur durch Bildung die Chance auf ein würdiges Leben haben. Die Schwestern vom Heiligen Vinzenz von Paul belegen durch ihren täglichen Einsatz vor Ort die Aussage von Vinzenz zu Paul, „Liebe sei Tat“.