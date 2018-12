Bürgermeister ehrt beste Binokelspielerinnen

Seit vielen Jahren werden im Januar in Lauterach und im Oktober in Untermarchtal von den örtlichen Sportvereinen Binokelturniere organsiert, an denen zahlreiche Spieler aus beiden Gemeinden teilnehmen.

„Um die Verbindungen zwischen den Gemeinden auszubauen“, so Bernhard Ritzler, Bürgermeister von Untermarchtal und Lauterach, sei vor drei Jahren der „Binokel-Pokal“ ausgelobt worden. Der ehrt in jedem Jahr die punktbesten Spieler der beiden Gemeinden, die bei beiden Turnieren gespielt haben, mit Geldpreisen. Der punktbeste Spieler erhält 150 Euro, an die zweit- und drittplatzierten Spieler gehen 100 Euro und 50 Euro. „Im vergangenen Jahr waren Spieler aus Untermarchtal auf vorderen Plätzen, heuer hat Lauterach zurückgeschlagen“, sagte der Bürgermeister am Donnerstag bei der Preisübergabe.

36 Spielerinnen und Spieler aus Lauterach und Untermarchtal haben an den beiden Binokel-Turnieren teilgenommen. Mit 16 710 Punkten landete Thea Ege aus Lauterach auf dem ersten Platz, gefolgt von ihrer Tochter Petra Traub mit 15 800 Punkten. Thea Braig aus Reichenstein schaffte mit 15 060 Punkten den dritten Platz im „Lauteracher/Untermarchtaler-Binokelpokal“. Um vorne mit dabei zu sein, so Bürgermeister Ritzler, brauche es Glück, aber auch viel spielerisches Können.