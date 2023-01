Aussendung der Sternsinger

Beim feierlichen Gottesdienst in der Vorabendmesse zum Dreikönigsfest sind die Sternsinger von Pfarrer Gianfranco Loi gesegnet und danach ausgesendet worden. Der Segnung von 16 Sternsinger ging die Messe mit Predigt von Pfarrer Loi voraus. Alle Sternsinger wurden von ihm als „Majestäten“ begrüßt und auf ihre Aufgaben als „Könige“ hingewiesen.

Das Motto der diesjährigen Aktion heißt „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“. Die Sternsinger, welche meist Ministranten und Ministrantinnen sind, hofften bei ihrem Gang von Haus zu Haus auf Spenden für die Arbeit der Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Vinzenz von Paul in Tansania und für die Arbeit von Pater Oswaldo in Argentinien.

Die Sternsinger sagten im Voraus ein „Herzliches Vergelt’s Gott und Danke“. Diakon Johannes Hänn, Organist Josef Schaller und Schwester Brigitte als Mesnerin wirkten beim Gottesdienst mit. Zum Feiertag wurde Dreikönigsweihwasser, Brot, Salz, Kreide und der Weihrauch gesegnet