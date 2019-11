Acht Einsätze für die Feuerwehr Untermarchtal im vergangenen Jahr

Bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr konnten Kommandant Wolfgang Merkle und Bürgermeister Bernhard Ritzler viele Kameraden für langjährige Dienste für die Allgemeinheit ehren. Es gab zudem einige Beförderungen und einen Rückblick auf das vergangene Jahr, das seit der letzten Versammlung acht Einsätze und 18 Übungsabende beinhaltete.

Nach der Begrüßung stellte Kommandant Wolfgang Merkle die Freiwillige Feuerwehr Untermarchtal vor. 60 Mitglieder umfasst sie, 34 Aktive, 19 sind in der Jugendfeuerwehr und sieben Kameraden gehören der Altersabteilung an. Neben zwei Brandeinsätzen habe es vier technische Hilfeleistungen und zwei Einsätze mit der Führungsgruppe in Munderkingen gegeben.

18 Übungsabende

Mit der Erwähnung der insgesamt 18 Übungsabende verband Merkle den Appell an die Kameraden zum regelmäßigen Üben. Paul Fischer, Thorsten Faad, Jens Rapp, Armin Ziegler, Wolfgang Ziegler, Christian Schaupp und Joachim Maurer wurden als fleißigste Übungsteilnehmer ausgezeichnet, Joachim Maurer war im dritten Jahr in Folge unter den engagiertesten Übungsteilnehmern. Gabi Schartmann-Blersch wurde mit Blumen verabschiedet, da sie bei der Gemeinde in den Ruhestand tritt.

In seinem Grußwort betonte Bürgermeister Bernhard Ritzler das Engagement von Wolfgang Merkle im Gemeinderat, durch das die Feuerwehr die notwendige Beachtung findet. „Wir haben ein gutes Gewissen, da wir sicher sind, dass die Feuerwehr gut ausgerüstet ist“ so der Bürgermeister. „60 Mitglieder in der Feuerwehr bei 900 Einwohnern ist eine stolze Zahl“, fügte er an und lobt auch die Jugendfeuerwehr. Angesprochen hat Ritzler außerdem den zur Anschaffung anstehenden neuen Mannschaftstransportwagen und den hohen Leistungsstand der Wehr.

Schriftführer Jochen Fischer ging in seinem Bericht im Detail auf alle Ereignisse des vergangenen Jahres ein, zu denen unter anderem die Verkehrssicherung beim Jugendtag gehörte sowie zwei Proben im Kloster. Außergewöhnlichster Einsatz war die Bergung gekenterter Kanufahrer in der Donau.

Zwei Jugendgruppen

Joachim Maurer berichtete, dass die Jugendfeuerwehr in zwei Gruppen geteilt wurde, mit je fünf Übungen und weiteren fünf gemeinsamen Übungen. Für die Altersabteilung konnte Hans Freudenreich viele gesellige Treffen vermelden, aber auch den Abbau des Christbaums. In Vertretung des in Reha befindlichen Kassierers Josef Fischer übernahm Wolfgang Merkle den Bericht über den Kassenstand. Die hohen Kosten einer Lehrfahrt seien durch die Einnahmen der Metzelsuppe kompensiert worden, wodurch der Kassenstand im komfortablen fünfstelligen Bereich leicht gestiegen sei. Bürgermeister Bernhard Ritzler nahm die Entlastung des Vorstands vor.

Vom Feuerwehrmann zum Oberfeuerwehrmann wurden Stefan Traub, David Scherenbacher, Christoph Hirschle und Andreas Falch befördert, zudem die nicht anwesenden Lukas Teschner und Rene Glatzer. Kommandant Merkle verteilte etliche von den Kameraden erworbene Leistungsabzeichen. Bürgermeister Bernhard Ritzler ehrte Kommandant Wolfgang Merkle für 25 Jahre Zugehörigkeit. Ritzler und der Kommandant ehrten zum 15-jährigen Dienstjubiläum Andreas Werz, Michael Schaupp für 19 Jahre, Wolfgang Ziegler für 21 Jahre sowie Thorsten Faad und Armin Ziegler für 23 Jahre. Zum 25. Dienstjubiläum wurde Paul Fischer geehrt, zum 50-jährigen Roland Ziegler.