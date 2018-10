80 Teilnehmer nehmen am Diözesan-Männertag teil

Verletzungen aus der Kindheit, Prägungen durch Vater und Erziehung oder der Umgang mit der eigenen Sexualität – damit haben sich kürzlich 80 Männer beschäftigt, die den 73. Männertag der Diözese im Bildungshaus Untermarchtal besucht haben. Die Workshops gingen den Teilnehmern unter die Haut.

Unter dem Motto „Hauptsache gesund!?“ hielt der Sozialwissenschaftler Heinz-Peter Ohm, der sich im Stuttgarter Gesundheitsamt strategisch mit Gesundheitsförderung befasst, die Einführung. Weniger um Wissen und deutlich mehr um Erfahrung ging es in den zehn Workshops, auf die sich die Männer aus der ganzen Diözese danach aufteilten und in denen sie samstags und sonntags rund fünf Stunden arbeiteten.

Von zwei Männer-Coaches über einen Yoga-Lehrer bis zum Bibliolog-Referenten oder intuitiven Bogenschießen reichte das Spektrum. Uli Widmaier, selbst behindert, bot eine Runde an, in der es um „Glücklichsein trotz Handicap“ ging. Der Stuttgarter Diakon und Sozialarbeiter Hermann Weckauff thematisierte Depression und Melancholie, die Männerseelen bedrücken.

Die dunkelste Vergangenheit ausleuchten

Therapeutisch arbeitete der Theologe und Kommunikationsberater Leonhard Fromm mit seinen sechs Teilnehmern. Das Versprechen, „eigene Verletzungen anzuschauen und heilen“, löste der 55-jährige Gestalttherapeut aus Schorndorf in intensiven Prozessarbeiten ein, in denen die Männer „mit ihrem Schatten in Kontakt kommen“. Denn nur, wer seine dunkelsten Seiten ausleuchte oder die Folgen seiner düsteren Kindheit verstehe und neu inszeniere, komme in Freiheit und Veränderung.

Ohms Ansatz zuvor im Plenum war es, nicht Krankheiten zu kurieren, sondern Gesundheit zu fördern und zu erhalten. Anhand vieler Statistiken legte der Referent dar, dass soziale Beziehungen, Bewegung, Ernährung und psychische Hygiene wesentliche Faktoren für ein langes Leben in Gesundheit seien. Er stellte eine Kampagne aus Irland vor, die zunehmend Bundesliga-Fußballclubs aufgreifen. Demnach können Fans im Stadion ihres Vereins unter Anleitung von Trainern und teils mit den Profis ihre Ausdauer trainieren. Das stiftet Identifikation, soziale Kontakte und im Schnitt nähmen die Männer bis zu zehn Prozent ab.

Eindrucksvoll war der Stuhlkreis am Abend mit 80 Männern, in dem Yoga-Trainer Gerhard Vollmer mit den Männern Übungen machte. Die Diözesan-Männerreferenten Tilmann Kugler und Christian Kindler moderierten den Abend, der in der Kellerbar ausklang. Nach einem Morgenimpuls tags darauf und einer zweiten Einheit in den Workshops endete der Diözesan-Männertag mit einem Gottesdienst, den Kugler und Diakon Dieter Walzer aus Eriskirch gestalteten.

Noch vor Weihnachten treffen sich die Referenten, um sich weiter auszutauschen. 2019 findet der Diözesan-Männertag mit Männertherapeut Björn Süfke am 26. und 27. Oktober statt.