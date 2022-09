71-Jähriger überschlägt sich nach einer Kurve

Unverletzt blieb ein Autofahrer bei einem Unfall am Donnerstag. Der 71-Jährige war gegen 17.45 Uhr von Untermarchtal in Richtung Munderkingen unterwegs. In einer Linkskurve lenkte er zu stark in die Kurve ein.

Böschung runter

Dadurch geriet sein Citroen ins Schleudern. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr eine kleine Böschung runter. Dort verkeilte es sich im Erdreich und überschlug sich. Zum Glück blieb der Fahrer unverletzt. An dem Citroen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.