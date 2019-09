52 Fotos zeigen das authentische Delhi

Mit seinen Fotos aus der südindischen Stadt Bangalore hatte sich Klaus Eggert aus Untermarchtal im Frühjahr bereits für Toleranz eingesetzt. Seit Montag ist im Infozentrum die neue Ausstellung „Komm mit nach Indien“ mit 52 Fotos aus Delhi zu sehen.

Eggert zeigt das wahre Leben in „Old Delhi“, und vermittelt mit den bunten Farben seiner Motive fast auch Düfte und die dazugehörige Geräuschkulisse aus Motorenlärm und Gehupe. Am Montagabend zeigte er zudem im ersten Obergeschoss der Mehrzweckhalle vor zwei Dutzend Zuschauern einen Film, in dem auch die touristischen Höhepunkte vorkamen.

Delhi ist mit 28 Millionen Einwohnern hinter Tokio und Jakarta die drittgrößte Stadt der Welt. Die Mehrzahl der Menschen leben in Old Delhi in Armut, dessen Stadtbild schockiert und zugleich beeindruckt. 52 Farbfotos im Format 40 auf 30 Zentimeter zeigen authentisch das Leben, wie Eggert es in über 15 Aufenthalten in Delhi erlebt hat. „Die Menschen zeigen keine Scheu, abgelichtet zu werden, insbesondere Kinder wollen ständig fotografiert sein“ sagt Eggert, der fünf Jahre für eine deutsche Firma in Bangalore gearbeitet hat. Aus den Kurztexten unterhalb der Fotos entnimmt der Betrachter Inhalt, Gefühl und bei näherer Betrachtung im Zusammenspiel mit dem Foto die Gesamtatmosphäre von Delhi.

Überall WLAN

Wem die überall zwischen den oft heruntergekommenen Gebäuden präsenten Kabel auffallen, dem erklärt Eggert, dass im Gegensatz zu uns dort das Internet funktioniere. „Wer einen Anschluss benötigt, bekommt ihn von heute auf morgen über eine weitere oberirdische Leitung. Es gibt überall kostenloses WLAN, da sind wir Diaspora. Nur das Stromnetz bricht ab und zu aufgrund Überlastung zusammen.“

Er beklagt, dass Schulen und Medien über die Tausende Jahre alte Geschichte Indiens kaum informieren, und weist auf die Dimensionen hin: Das Land sei zehnmal so groß wie Deutschland und habe 16-mal so viele Einwohner. Mit Englisch könne man sich gut unterhalten, die Leute seien zugänglich. Wer die Bilder betrachtet, entdeckt stets neue Details aus dem Alltag der Bewohner Old Delhis. So erfährt man, wie gut die Früchte schmecken, die täglich frisch von den Bauern an jeder Ecke verkauft werden. Man wird zu den überall präsenten Straßenküchen geleitet.

Auch den Gegensätzen in der Stadt begegnet man mit Eggerts Fotos, so den wenigen, stinkenden offenen Pissoirs. Und man entdeckt, der Inder kann in jedem schattigen Plätzchen schlafen. Da man sich Waschmaschinen nicht leisten kann, lässt man waschen und bringt die Wäsche zur Bügelstation.

Ein faszinierender Rundgang durch Old Delhi mit einigen Blicken nach New Delhi bietet die Aussstellung. Sie ist im Infozentrum zu sehen montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr sowie montags bis donnerstags von 13.30 Uhr bis 17 Uhr. Die Ausstellung läuft noch bis zum Freitag, 18. Oktober. Vom 21. Oktober an bis 22. November werden neue Fotografien von Klaus Eggert aus Delhi zu sehen sein.