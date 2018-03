15 Starter bei Untermarchtaler Turnier

Beim Dart-Jugendturnier des SVDT Untermarchtal sind 15 Dartspieler im Alter von acht bis 17 Jahren am Start gewesen. Die Spielleitung hatte Sonja Reger-Maier aus Aulendorf.

Fünf Stunden Spielzeit vergingen, bis mit 180er, Shortgame und High Finish die Finalisten feststanden. Im letzten Finale war dann Denniz Dressler vom KSC Ravensburg gegen Marco Geiger vom DA Leutkirch erfolgreich, den dritten Platz belegte Benny Dürrenberger vom DRC Bad Waldsee. Er besiegte in seinem Spiel Nico Waibel von den Moskitos Ertingen, der letztlich Platz vier des Turniers belegte. Sonja Reger-Maier nahm die Siegerehrung vor. Die ersten drei Sieger erhielten jeweils einen Siegerpokal.

Der einheimische junge Dartspieler Jonas Jacobs belegte Platz neun im Klassement und liegt jetzt in der Gesamtwertung der Jung-Darter Oberschwabens auf Rang zwölf von 32 Spielern. Alle 15 Teilnehmer des Untermarchtaler Turniers durften sich einen Sachpreis auswählen und mitnehmen. Das nächste und letzte Saisonturnier für die jugendlichen Darter findet am Sonntag, 22. April, beim Dartclub Hochsträß in Eggingen statt.