100 Musiker aus 15 Vereinen bereiten sich auf große Prüfung vor

Der Sommerlehrgang für junge Musikanten aus dem Kreisverband der Bläserjugend Ulm/Alb-Donau hat am Montag im Bildungsforum Untermarchtal begonnen. 100 junge oder junggebliebene Musikanten aus 15 Vereinen bereiten sich auf ihre Prüfungen vor, 80 Schüler streben den D-2-Abschluss an, 20 die anspruchsvolle D-3-Klassifizierung.

Viele Teilnehmer aus Region

Wer sich bis 20. März angemeldet hatte, oder im begründeten Ausnahmefall etwas später, verbringt die erste Ferienwoche im Kloster Untermarchtal. Angereist sind 100 junge Musikanten, die alle den D-1-Abschluss bereits in der Tasche haben. Sie kommen von 15 der 71 Vereine des Kreisverbands, etwa aus Frankenhofen oder Ringingen.

Aus Ringingen kommt auch die 24-jährige Julia Schaible, die im März zur neuen Kreisverbands-Jugendleiterin gewählt wurde und die ganze Woche über Ansprechpartnerin für alle Teilnehmer ist. „Ich bin Musikerin durch und durch“, sagt die junge Frau, die Klarinette und Oboe spielt, und zudem die Jugendorchester von Ringingen und Öpfingen dirigiert. „Die Klarinette spiele ich hauptsächlich bei den Ehgnerländern“, sagt sie und belegt am eigenen Werdegang, wie weit man es mit Spaß an der Musik und Talent bringen kann.

Geselligkeitsabend geplant

Dann zeigt sie, wie Dozentin Katrin Schreck aus Blaustein, die auch in Ehingen unterrichtet, die Fähigkeiten von Helen Edel vom Musikverein Langenau an der Oboe testet. Da alle Unterrichtsräume im Haus sind und alle Schülerinnen und Schüler im Haus und den verbundenen Häusern St. Georg und St. Vinzent wohnen, fällt die Kommunikation nicht schwer, dennoch wird es am Mittwoch auf dem Sportplatz einen Spieleabend geben. „Das dient der Geselligkeit und dem besseren Kennenlernen“, freut sich Julia Schaible.

Angemeldet haben sich Schüler für Querflöte, Oboe, Klarinette, Saxophon, Horn, Trompete/Flügelhorn, Tenorhorn/Euphonium und Schlagzeug. Die großen Blechinstrumente Posaune und Tuba sind heuer nicht angefragt worden. „Alle Dozenten haben ihr Instrument studiert“, freut sich Schaible. Drei von ihnen unterrichten Theorie, 14 Praxis, wobei sich für die Schüler Theorie und Praxis abwechseln.

Abschlusskonzert geplant

In zwei Theoriegruppen werden 80 Schüler auf die D-2-Prüfung vorbereitet, 20 Schüler streben die D-3-Prüfung an, mit der man Stimmführer im Verein ist, verrät Schaible. Tonbildung, Rhythmus und Geschwindigkeit werden bei den höheren Zertifikaten vertieft. Am Dienstag und Mittwoch gibt es ein Zusatzangebot für Dirigenten. Auch der öffentliche Auftritt ist Thema des Unterrichts. Am Freitag, 2. August, um 19 Uhr findet rund ums Bildungshaus bei freiem Eintritt das Abschlusskonzert statt. Zwei Lehrgangsorchester gehen dann an den Start.