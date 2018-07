Änderungen beim Vorstand des FC Marchtal

Die Hauptversammlung des FC Marchtal ist ganz im Zeichen von Veränderungen im Vorstand gestanden. Kassier Fabian Barth, Schriftführer Stefan Fundel und Jugendleiter Manuel Lindermeir traten nicht mehr zur Wiederwahl an. Zum neuen Kassier wurde Felix Koch gewählt. Das Amt des Schriftführers übernahm Florian Glökler. Das Jugendleiteramt konnte jedoch noch nicht besetzt werden. Dies wird jetzt in einer besonders terminierten Ausschuss-Sitzung aller aktiven Fußballer diskutiert und anschließend soll dann ein neuer Jugendleiter gefunden sein. Sportliche Erfolge gab es mit der Meisterschaft der Reserve und dem Meistertitel für die A-Junioren in der Spielgemeinschaft mit SF Kirchen und dem SC Lauterach.

Vorsitzender Michael Faßnacht gab in seinem Jahresrückblick bekannt, dass dem Verein 139 Mitglieder angehören, davon etwa die Hälfte Jugendliche. Die Runde der ersten Mannschaft lief nicht durchgehend rund. Das Reserveteam dagegen wahrte stets seine Titelchancen und holte auch den ersten Tabellenplatz. Der siebte Rang der ersten Mannschaft sei dagegen schon etwas enttäuschend. Von den A-Junioren kommen Jan Maikler, Brian Sauter und Johannes Schleicher zu den Aktiven. Trainer der Aktiven bleibt Goran Grgic. Er geht somit in seine siebte Saison beim FCM.

Nach 26 Jahren ein letzter Bericht

Schriftführer Stefan Fundel verlas nach 26 Jahren seien letzten Bericht. Fundel betreue aber auch weiterhin die F-Junioren. Ein Jugendcamp im vergangenen Jahr wurde gut angenommen und somit gibt es eine Wiederholung in diesem Jahr. Die neue Datenschutzverordnung beschäftigte den Verein. Besonders für die Jugendlichen musste das Elternvertretungsrecht neu aufgestellt werden. Seit der Gründung des FC Marchtal im Jahre 1992 nahm Fundel das Schriftführeramt wahr und jetzt sei Zeit für einen Wechsel, sagte er.

Anschließend gab Kassier Fabian Barth seinen letzten Kassenbericht. Er hinterlässt eine wohlgeordnete Kasse und sogar einen überschaubaren Überschuss. Sogar eine Prämie für einen „Schiri-Überschuss“ gab es für die aktiven Schiedsrichter Erwin Braun und Rene Glatzer. Die Kassenprüfer Benedikt Kneißle und Florian Burgmaier bescheinigten einwandfreie Kassenführung.

Spielgemeinschaft hat gut funktioniert

Den Jugendleiterbericht verlas Vorsitzender Faßnacht für den verhinderten Manuel Lindermeir. Gut funktioniert die Spielgemeinschaft mit Kirchen und Lauterach. Hervorzuheben sind noch jeweils die zweiten Platze der B- und C-Junioren in der Kreisstaffel und der Kreisleistungsstaffel. Die D-Junioren belegten den achten Rang und jeweils Platz 4 sprang für die beiden E-Juniorenteams in der Kreisstaffel heraus. Eine Sitzung der Jugendbetreuer und Aktiven soll eine Klärung zur Besetzung des Jugendleiteramt ergeben.

Werner Huber als Senioren-Fußball-Leiter berichtet von der Spielgemeinschaft mit dem SC Lauterach. Regelmäßiges Training findet meistens in Lauterach statt und zu den Spielen trifft man sich Obermarchtal oder Auswärts.

Bürgermeister: Gute Arbeit beim FC

Bürgermeister Bernhard Ritzler betonte, dass gute Arbeit beim FC Marchtal geleistet werde und lobte besonders die Bemühungen für einen exakten Trainings- und Spielbetrieb im Jugendspielbereich. Der soll Spaß und Freude für alle bedeuten.

Bei den anstehenden Wahlen blieb Michael Faßnacht Vorsitzender. Sein gleichberechtigter Partner Dominik Rammelmayr, stand heuer nicht zur Wahl. Beisitzer für Obermarchtal bleibt Marcel Dachner und ebenfalls sind Florian Burgmaier und Benedikt Kneißle weiterhin Kassenprüfer.

Ehrungen

Geehrt wurden die Trainingsbesten Florian Burgmaier, 71 Einheiten, gefolgt von Joachim Hofher mit 69 Einheiten und Johannes Schien mit 65 Einheiten. Beste Torschützen der ersten Mannschaft sind Oliver Gnannt mit 18 Toren vor Florian Burgmaier mit elf Treffern. Bei der Reserve ist Holger Stützle mit 27 Toren vorn, gefolgt von Johannes Striegel mit 19 Treffer. Die Platzwarte von Obermarchtal Alfred Szimstich und Karl Tress sowie von Untermarchtal Marcel, Rene und Michael Glatzer sowie Matthias Hänle erhielten Anerkennungen.

Über einen Satzungsänderungsantrag wurde nach langer Diskussion abgestimmt. Mehrheitlich sprachen sich die Anwesenden für eine „Passiven-Mitgliedschaft“ und für einen Mitgliedsbeitrag von zehn Euro jährlich aus.