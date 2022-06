Die Tanzcompagnie Gießen ist am Donnerstag, 16. Juni, in der Werkhalle im Roxy zu Gast. Ab 20 Uhr bringen sie „Carmen“ auf die Bühne. Die Novelle von Prosper Mérimée erzählt die tragische Liebesgeschichte von Carmen und dem Soldaten José im spanischen Sevilla. Als Oper von Georges Bizet wurde sie weltberühmt. Choreograf Ivan Strelkin zeigt ein kammerspielartiges Tanztheater mit sechs Tänzerinnen und Tänzern und eine erfrischende Metamorphose des Konfliktes zwischen Liebessehnsucht und Freiheitsdrang, heißt es in einer Ankündigung.