Zweimal Vollsperrung zwischen Ulm und Stuttgart – das müssen Reisende wissen

Egal ob Auto oder Zug: Wer am Wochenende zwischen Stuttgart und Ulm pendeln möchte, muss Umwege und mehr Zeit für seine Reise einplanen.

Denn wegen Bauarbeiten im Rahmen des Bahnprojekts Stuttgart-Ulm muss die Autobahn 8 in Fahrtrichtung München komplett gesperrt werden. Aber auch Reisende, die deshalb auf den Zug ausweichen wollen, haben es vermutlich nicht besser: Die Bahnstrecke Stuttgart-Ulm muss gesperrt werden. Reisende müssen auf Schienenersatzverkehr ausweichen. (Hier gibt's alle Infos zu den Fahrplänen.) Grund ist der Abbruch einer alten A8-Autobahnbrücke an der Anschlussstelle Ulm-West.

Das ist bei der A8-Sperrung zu beachten:

Für den Bau der Filstalbrücke entlang der Bahn-Neubaustrecke Wendlingen-Ulm muss auf dem A8-Albaufstieg ein Schutzgerüst errichtet werden. Dazu muss die Autobahn in Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Mühlhausen im Täle und Hohenstadt an zwei Wochenenden voll gesperrt werden.

Die erste Sperrung erfolgt am kommenden Wochenende von Freitag, 22. März, 21 Uhr, bis Montag, 25. März, 6 Uhr.

Die zweite Sperrung erfolgt von Freitag, 5. April, 22 Uhr, bis Montag, 8. April, 6 Uhr.

Umgeleitet wird der Verkehr über die U29 durch die Anschlussstelle Mühlhausen über die B466 bis Geislingen und danach auf der B10 weiter in Richtung Dornstadt/Ulm. Am Kreuz Ulm-West wird der Verkehr wieder auf die A8 geleitet.

Für Bauarbeiten an der Filstalbrücke muss ein Schutzgerüst errichtet werden. Dafür muss die A8 gesperrt werden. (Foto: dpa / Fabian Sommer)

Bei der zweiten Sperrung im April wird der Verkehr aufgrund von Wartungsarbeiten im Tunnel Gruibingen eine Nacht über die Rastanlage Gruibingen ausgeleitet. Sobald diese Wartungsarbeiten aber abgeschlossen sind, wird Verkehr wieder durch die Anschlussstelle Mühlhausen ausgeleitet.

Die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart ist von den Sperrungen nicht betroffen.

Das ist bei der Bahn-Sperrung zu beachten:

Eine alte Autobahnbrücke an der A8-Anschlussstelle Ulm-West muss abgerissen werden. Aus Sicherheitsgründen wird deshalb die Bahnstrecke Stuttgart-Ulm komplett gesperrt. Die Vollsperrung beginnt in der Nacht von Freitag (22. März) auf Samstag und endet am Dienstagmorgen (26. März).

ICE-Züge im Fernverkehr zwischen Stuttgart und München werden laut Bahn über Aalen und Donauwörth umgeleitet. Die Interregio-Züge (IRE) von Stuttgart nach Lindau fallen demnach im Abschnitt Geislingen-Ulm aus. Dort gebe es einen Schienenersatzverkehr mit Bussen. Bahnreisende müssen mit Verzögerungen rechnen.

Informationen zum Schienenersatzverkehr und den Fahrplänen gebe es auf der Internetseite der Bahn. (Hier klicken.) Der Autobahnverkehr ist an dieser Stelle von der Sperrung nicht betroffen.