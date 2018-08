Zweijähriges Mädchen stürzt vier Meter in die Tiefe

Ein zweijähriges Mädchen ist am Sonntagabend in Holzheim (Landkreis Neu-Ulm) zwischen drei und vier Meter vom Balkon gestürzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, verletzte sich das Mädchen dabei schwer.

Die Zweijährige Mädchen kletterte auf ihr Spielhaus und lehnte sich dort gegen einen Sichtschutz. Dieser riss aus der Verankerung und das Mädchen stürzte aus dem ersten Stock eines Einfamilienhauses auf eine Betonfläche ab. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu, die aber nach derzeitigen Kenntnisstand der Polizei nicht lebensbedrohlich sind.

Das Kind musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme konnten keine Obliegenheitspflichtverletzungen festgestellt werden.

