Zwei Verletzte und viel Stau nach Unfällen auf A7 und A8

Drei Unfälle mit erheblichen Auswirkungen auf den Berufsverkehr haben sich am Donnerstagmorgen auf der A7 und der A8 ereignet. Wie die Polizei mitteilt, wurden dabei zwei Autofahrer verletzt, einer davon schwer.

Der erste Unfall passierte gegen 6.45 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Merklingen und Ulm-West auf Höhe Dornstadt. Hier waren ein Sattelzug und ein Lkw in einen Auffahrunfall verwickelt gewesen. Ein 26 Jahre alter Lkw-Fahrer musste verkehrsbedingt bremsen. Ein nachfolgender 59-Jähriger erkannte mit seinem Sattelzug die Situation zu spät und fuhr auf. An der Unfallstelle war es zudem witterungsbedingt glatt. Der Lkw musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde dabei laut Polizei niemand. Es entstand ein Schaden von etwa 70.000 Euro. Die A8 war zeitweise nur einspurig befahrbar. Der Verkehrs staute sich auf mehrere Kilometer.

Zwei Menschen auf A7 verletzt

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 7 Uhr auf der A7 in Fahrtrichtung Würzburg kurz vor der Anschlussstelle Giengen an der Brenz. Zwei Menschen wurden dabei verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 50.000 Euro.

Ein 20-Jähriger fuhr nach Polizeiangaben gegen 7 Uhr bei Giengen auf die Autobahn in Richtung Würzburg. Laut Polizei war er vermutlich zu schnell und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es schleuderte ihn nach links. Dort prallte das Fahrzeug gegen die Leitplanke und kam auf der linken Spur quer zur Fahrbahn zum Stehen. Von hinten kam ein weiterer Pkw. Dessen Fahrer erkannte die Situation zu spät. Der 54-Jährige fuhr in das Auto des 20-Jährigen. Das Auto des 54-Jährigen wurde danach nach rechts gegen einen Laster abgewiesen. Der hatte aber zuvor die gefährliche Situation erkannt und angehalten.

Mann wird mehrere Meter mitgeschleift

Als der 20-Jährige aus seinem Fahrzeug ausstieg, fuhr von hinten ein 51-Jähriger mit seinem Transporter an die Unfallstelle heran. Er konnte nicht rechtzeitig bremsen und rauschte ebenfalls in das Fahrzeug des 20-Jährigen. Dabei stürzte der junge Mann und wurde mehrere Meter mitgeschleift. Schwer verletzt blieb er auf der Fahrbahn liegen.

Der 54-Jährige wurde leicht verletzt. Rettungswagen brachten beide in eine Klinik. Die Fahrer des Lastwagens und des Transporters blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf 50.000 Euro. Bis auf den Laster waren alle Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Die Autobahn musste während der Bergungsarbeiten vorübergehend gesperrt werden. Die Polizei (Telefonnummer 07321/97520) hat die Ermittlungen aufgenommen.

LKW kommt von Fahrbahn

Der dritte Unfall ereignete sich Stunden zuvor - gegen 1 Uhr - auf der A7 weiter südlich, aber auch in Fahrtrichtung Würzburg, ein weiterer Unfall ereignet. Kurz vor dem Autobahnkreuz Ulm/Elchingen habe sich der 55 Jahre alte Fahrer eines Lkw beim Wassertrinken so verschluckt, dass er - wie er später der Polizei erzählte - kräftig husten musste und dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der mit Lebensmitteln beladene 40-Tonner kam nach rechts von der Straße ab, fuhr die Böschung hinunter, durchbrach einen Wildschutzzaun, kippte zur Seite und kam im Graben zum Liegen. Der Fahrer blieb laut Polizei unverletzt. Es entstand nach Schätzungen der Polizei ein Schaden von rund 75.000 Euro.

Diesel ausgelaufen

Die Feuerwehren aus Unter- und Oberelchingen wurden alarmiert, sicherten die Unfallstelle ab und pumpten Diesel aus dem beschädigten Kraftstoffbehälter ab. Trotzdem dürfte laut Polizei eine nicht unerhebliche Menge Diesel ins Erdreich gelangt sein. Die zuständigen Behörden seien diesbezüglich informiert worden. Ein Bodenaustausch an der Unglücksstelle muss durchgeführt werden.

Für die Bergung des verunglückten Sattelzugs war der rechte Seitenstreifen gesperrt worden. Zeitweise waren kurzfristige Sperrungen der A7 in Fahrtrichtung Norden nötig gewesen. Die Bergung des Lkw dauerte bis etwa 10 Uhr an.

