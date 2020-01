Zwei Verletzte und 35.000 Euro Schaden nach Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall in Ulm hat am Mittwoch zwei Verletzte und vier kaputte Autos gefordert. Das teilt die Polizei am Donnerstag mit.

Gegen 13.30 Uhr war ein Alfa-Romeo-Fahrer aus Richtung Blaustein auf der Blaubeurer Straße unterwegs. Der musste anhalten, weil sich der Verkehr auf Höhe des Riedwegs staute.

Das erkannten zwei nachfolgende VW-Fahrer und bremsten ebenfalls. Danach kam ein 23-Jähriger mit einem Seat, der mit großer Wucht auffuhr und die drei vor ihm befindlichen Autos aufeinander schob.

Beide Verletzten kommen in die Klinik

Durch den Zusammenstoß erlitt der Seat-Fahrer schwere Verletzungen, die vorausfahrende Frau leichte. Der Rettungsdienst brachte die 53-Jährige und den Schwerverletzten in Krankenhäuser.

Die Polizei (Telefon 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen und schätzt den Schaden an den Autos auf rund 35.000 Euro. Der Seat und der vor ihm befindliche VW mussten abgeschleppt werden.

Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe und verschmutzter Fahrbahn waren die Feuerwehr und die Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm mit einer Kehrmaschine im Einsatz.