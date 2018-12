Zwei Verletzte nach Zusammenstoß

Am Montagmittag fuhr eine 47-jährige Frau von Aufheim in Richtung Senden und wollte nach links in die Königsberger Straße abbiegen.

Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Atuofahrer. Im Kreuzungsbereich stießen beiden Fahrzeuge zusammen. Sowohl die Unfallverursacherin, wie auch der 33-jährige Fahrer des anderen Pkw wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und mussten jeweils in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 22.500 Euro. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr Senden an der Unfallstelle im Einsatz.