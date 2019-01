Zwei Verletzte durch Rauch

Feuer und Rauch führten am Donnerstag in Erbach zu einem größeren Feuerwehreinsatz.

Gegen 11.30 Uhr löste ein Rauchmelder in einer Firma in der Straße "Großes Wert" aus. Im Bereich eines Ofens entstanden in Abzugskanälen Flammen und starker Rauch. Zwei Personen wollten den Rauch eindämmen. Sie erlitten hierbei Rauchvergiftungen. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Die Feuerwehren Erbach und Ulm waren im Einsatz. Die Polizei (Tel. 0731/1880) hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unklar.