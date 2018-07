Zwei Unfälle auf A8 sorgen in beiden Richtungen für Stau

Auf der A8 zwischen Ulm und Merklingen sind am Montagmittag zwei Unfälle innerhalb kürzester Zeit passiert. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Der erste Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 12.30 Uhr zwischen der Anschlussstelle Merklingen und dem Rastplatz Scharenstetten. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei gab es dabei keine Verletzten. Eine Auto kam in Fahrtrichtung München aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern, streifte zwei andere Fahrzeuge und prallte dann gegen die Leitplanke.

Kurze Zeit später ereignete sich auf der Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Stuttgart ein weiterer Unfall. Auch hier wurde niemand verletzt. Laut Polizei handelte es sich hierbei um eine „Kleinigkeit“, die die Fahrer unter sich regelten. „Deshalb können wir dazu auch nicht mehr viel sagen“, so eine Sprecherin der Polizei. Jedoch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Stau. „Auf der A8 muss nur irgendwas passieren, dann staut es sich dort eigentlich immer“, so die Polizeisprecherin.

Die Verkehrslage auf der A8 um 12.57 Uhr

