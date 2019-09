Zwei Straftäter aus Psychiatrie geflohen – Polizei sucht weiterhin mit Großaufgebot

Die Fahndung nach zwei aus dem Bezirkskrankenhaus in Günzburg entflohenen Männern dauert an. Das teilt das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Montagnachmittag mit.

Die beiden Männer sind in der Nacht von Sonntag auf Montag entflohen. Mit weiteren Fotos hoffen die Ermittler nun auf weitere Hinweise auf den Aufenthaltsort der beiden Männer. Sie waren unter anderem wegen Diebstahls mit dem Gesetz in Konflikt geraten und wurden wegen Suchterkrankungen in der Klinik behandelt.

Kontrollpunkte in Günzburg eingerichtet und Nahverkehr überprüft

Im Laufe der Nacht zum Montag und des Vormittags seien umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt worden. Unter anderem wurden mehrere Kontrollpunkte in Günzburg und Umgebung eingerichtet, zudem wurde der öffentliche Nahverkehr überprüft. Die Suche verlief bislang aber erfolglos.

Aufgrund der eingeleiteten Öffentlichkeitsfahndung gingen mehrere Hinweise bei der Polizei ein, die derzeit ausgewertet werden.

Überraschungsmoment ausgenutzt

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Kriminalpolizei rief einer der beiden Männer gegen 1.22 Uhr unter einem Vorwand eine Mitarbeiterin des Krankenhauses zum gemeinsamen Zimmer. Es gelang beiden, unter Ausnutzung eines Überraschungsmoments, das Doppelzimmer zu verlassen.

Unter Vorhalt eines spitzen, selbstgefertigten Gegenstandes dirigierten sie die Mitarbeiterin bis zur Sicherheitsschleuse, die mit einem weiteren Mitarbeiter besetzt war. Dieser erkannte die Bedrohung der Mitarbeiterin und entriegelte die Türe.

Den Männern gelang anschließend die Flucht. Es ist laut Polizei nach wie vor nicht bekannt, wohin die beiden Männer entkamen.

Mitarbeiterin blieb unverletzt

Als die Männer das Gebäude verlassen hatten, ließen sie von der Mitarbeiterin ab und ließen auch den Gegenstand zurück. Die Frau blieb unverletzt.

Einer der entwichenen Männer ist der 28-jährige deutsch-russische Staatsangehörige Alexander Günter.

Dieses Bild zeigt Alexander Günter in der Bekleidung, in der er den Bereich des Maßregelvollzugs in Günzburg verlassen hat. (Foto: Polizei)

Er hat laut Polizei eine normale Statur, hellbraune Haare und ist etwa 1,70 Meter groß. Er trägt eine weiße Sportjacke und eine weiße Hose mit drei roten Streifen an der Seite.

Der zweite Mann ist der 23-jährige ukrainische Staatsangehörige Ruslan-Oleksandr Tsopa. Von ihm ist bekannt, dass er etwa 1,75 Meter groß und von dicklicher Statur ist. Er hat kurze dunkle Haare und ist komplett dunkel bekleidet.

Dieses Bild zeigt Ruslan-Oleksandr Tsopa in der Bekleidung, in der er den Bereich des Maßregelvollzugs in Günzburg verlassen hat. (Foto: Polizei)

Die Männer trugen weiße Schuhe beziehungsweise schwarze Schuhe mit auffällig weißen Sohlen.

Die veröffentlichten Fotos der beiden Männer (siehe ganz oben) entsprechen nach Angaben der Polizei ihrem aktuellen Aussehen. Lediglich der Bart von Ruslan-Oleksandr Tsopa ist etwas kürzer als auf dem Bild. Die Polizei spricht von einem „Drei-Tage-Bart“.

Beide waren wegen Diebstahls in Günzburg untergebracht

Günter war im Zusammenhang mit räuberischen Diebstahls, Tsopa im Zusammenhang mit schweren Bandendiebstahls verurteilt worden.

Beide Patienten wurden wegen ihrer Suchterkrankungen seit Juni beziehungsweise Anfang Juli in der Klinik für Forensische Psychiatrie in Günzburg im Maßregelvollzug behandelt.

Therapie hätte abgebrochen werden sollen

Wie Georg Schalk, Sprecher der Bezirkskliniken Schwaben, mitteilte, habe man jedoch „massive Zweifel gehabt, ob die Männer an einem Therapieerfolg interessiert waren“. Bei beiden hätte in Kürze die Therapie abgebrochen und sie hätten wieder in ihre jeweiligen Justizvollzugsanstalten zurückgebracht werden sollen.

Sollten die zwei Männer gefasst werden, werden sie laut Sprecher keinesfalls mehr in der Günzburger Klinik untergebracht.

Durch die Polizeiinspektion Günzburg seien umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, unter anderem unter Einsatz eines Polizeihubschraubers, eines Personensuchhundes und Unterstützungskräften der Bayerischen Bereitschaftspolizei, in der Nacht eingeleitet worden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Mögliche Hinwendungsorte sind der Polizei nicht bekannt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen übernommen, der zurückgelassene Gegenstand wurde sichergestellt.

Die Bevölkerung wird gebeten, bei direktem Kontakt nicht an die Entflohenen heranzutreten, sondern sofort die Notrufnummer 110 zu wählen.

Hinweise, insbesondere zum aktuellen Aufenthaltsort der beiden Männer, werden von der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 entgegengenommen.