Zwei Straßenbahn-Unfälle hintereinander: Autofahrer schwer verletzt

Gleich zwei Unfälle mit Straßenbahnen haben sich am Montagnachmittag in Ulm ereignet. Beide Male missachteten Autofahrer eine rote Ampel. Jedes Mal waren die Gleise für rund eine Stunde blockiert, beide Linien war je einmal betroffen.

Der erste Unfall ereignete gegen 14.30 Uhr auf dem Ulmer Eselsberg. Ein älterer Autofahrer wollte aus dem James-Franck-Ring in den Kreisverkehr mit der Albert-Einstein-Allee fahren. Da dort die Linie 2 kreuzt, muss er zusätzlich das Rotlicht für den Bahnübergang der Straßenbahn beachten.

Dieses Signal übersah der Mann und fuhr seitlich gegen die von rechts hinten kommende Straßenbahn. Verletzte gab es bei dem Zusammenstoß keine. Wegen der blockierten Gleise musste mit Bussen ein Schienenersatzverkehr gefahren werden.

Den Sachschaden am Auto gibt die Polizei mit etwa 5000 Euro an, an der Straßenbahn schätzt sie den Schaden auf 15.000 Euro.

Ein weiterer Unfall ereignete sich kurz nach 16 Uhr, als ein älterer Autofahrer auf der Böfinger Straße stadteinwärts unterwegs war und nach links auf das Messegelände fahren wollte.

Auch er übersah das Rotlicht zum Linksabbiegen. Sein Pkw wurde von einer ebenfalls stadteinwärts fahrenden Straßenbahn gerammt.

Der Unfallverursacher wurde dabei schwer verletzt, seine Beifahrerin leicht. In der Straßenbahn blieben der Fahrer und seine Fahrgäste unverletzt.

Auch hier musste bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge über eine Stunde mit Bussen gefahren werden. Angaben zu den Schäden konnte die Polizei noch nicht machen.