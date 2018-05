Zwei Siege und der Abstieg ist kein Thema

Der VfE Ulm/Neu-Ulm hat die Möglichkeit, sich am Wochenende mit weiteren zwei Erfolgen vorzeitig den Verbleib in der Eishockey-Landesliga zu sichern. „Zwei Siege, dann ist die Messe gelesen“, ist sich auch Ulms stellvertretender Vorsitzender Georg Meißner sicher. In der derzeitigen Verfassung ist dies der Mannschaft durchaus zuzutrauen. Am Freitag, 9. Februar, 20 Uhr, gastieren die Ulmer in Freising und am Sonntag, 11. Februar, 18 Uhr, gibt’s ein Heimspiel gegen die zweite Mannschaft aus Selb. Mit dabei werden dann wohl wieder Jonathan Jenne und Martin Keller sein. Hinter dem Einsatz von Konstantin Bertet und Salvatore Marino, die beide erkrankt sind, stehen jedoch große Fragezeichen. Offensiv liefert momentan die Angriffsreihe mit Jan Michalek, Petr Ceslik und Dominik Synek eine starke Leistung ab. Beide Tschechen wurden nicht nur für die laufende, sondern auch für die nächste Saison geholt. Ob dies dann auch wirklich so kommt, wird sich zeigen. Die Leistungen der beiden wecken schließlich auch Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen. (duja)