Zwei Schwerverletzte nach Unfall: Verursacher ohne gültige Fahrerlaubnis

Auf der Staatsstraße zwischen Wiblingen und Neu-Ulm hat sich am Mittwoch gegen 11.20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilt, wurden dabei zwei Menschen schwer verletzt.

Demnach fuhr ein 36-jähriger Pkw-Fahrer von Wiblingen in Richtung Neu-Ulm. Aus bislang unbekannten Gründen kam er hierbei nach links auf die Gegenfahrbahn. Eine, in die Gegenrichtung fahrende 56-jährige Pkw-Fahrerin, konnte dem ihr entgegenkommenden Fahrzeug noch in den Grünstreifen ausweichen. Einer weiteren, 31-jährigen Pkw-Fahrerin, die ebenfalls in Richtung Wiblingen unterwegs war, gelang dies nicht mehr und es kam zum Frontalzusammenstoß.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Hierbei wurde die 36-Jährige eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus ihrem Pkw geborgen werden. Sie kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Auch der 36-jährige Unfallverursacher wurde mit schweren Verletzungen in ein Klinikum eingeliefert. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Beide Fahrzeuge erlitten durch den Zusammenstoß Totalschäden. Der entstandene Gesamtsachschaden bei dem Verkehrsunfall beläuft sich laut Polizei auf über 30.000 Euro.

Verursacher ohne Fahrerlaubnis

Den ersten Ermittlungen zur Folge war der 36-jährige zum Unfallzeitpunkt nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft Memmingen ein Gutachter zugezogen. Die Strecke zwischen dem Kreisverkehr Wiblinger Straße/Europastraße (B10) war bis gegen 13.30 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Unfallschwerpunkte & aktuelle Verkehrsmeldungen