Zwei Schwerverletzte nach Unfall an T-Kreuzung

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Ortsausgang von Albeck in Richtung Hörvelsingen sind am Montagabend gegen 18.45 Uhr zwei Menschen schwer verletzt worden.

Nach ersten Informationen hatte der Fahrer eines Minis an der T-Kreuzung mit der L1079 einen von rechts kommenden VW Golf übersehen. Er fuhr auf die Kreuzung. Dort kam es zum Zusammenprall beider Fahrzeuge. Beide Fahrer wurden dabei schwer verletzt.

Ein Rettungshubschrauber, zwei Rettungswagen und Ersthelfer des DRK waren im Einsatz. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.