Zwei Männer retten 74-jährigem Schwimmer das Leben

Zwei aufmerksame Männer haben am Sonntag das Leben eines Schwimmers gerettet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, geriet der 74-Jährige wegen gesundheitlicher Probleme in eine Notlage.

Den beiden Männern im Jahre von 21 und 26 Jahren war der Schwimmer am frühen Abend in einem Badesee bei Elchingen aufgefallen. Er hatte offenbar während des Schwimmens gesundheitliche, nicht näher bekannte, Probleme bekommen und drohte unterzugehen.

Retter bringen Rentner ans Ufer

Die zwei aufmerksamen Badegäste erkannten die Notlage des Seniors vom Ufer aus und schwammen zu ihm. Es gelang den beiden Rettern, den Rentner ans Ufer zu bringen und aus dem Wasser zu ziehen.

Dort konnte der 74-Jährige erstversorgt und der bereits verständigten Wasserwacht und dem Rettungsdienst übergeben werden. Alarmiert waren auch die Feuerwehr und die Polizei Neu-Ulm.

Der Rentner wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch ihr beherztes und entschlossenes Eingreifen, retteten die beiden Männer das Leben des 74-Jährigen.