Zwei Männer beobachten sich beim Onanieren

„Porno-Island“ in Senden kommt nicht zur Ruhe: Ein 69-Jähriger und ein 49-Jähriger haben am Donnerstagabend am nördlichen Waldsee bei Senden mit heruntergelassener Hose onaniert und sich dabei beobachtet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, entdeckte die Sicherheitswacht Senden die beiden Männer dabei gegen 17.30 Uhr.

Erst als sie von der Sicherheitswacht darauf angesprochen wurden, hörten sie damit auf. Der 69-Jährige rannte davon, als die Streife die Personalien erheben wollten. Durch eine weitere Streife konnte der Flüchtige im Rahmen einer Fahndung gestellt werden. Die beiden Männer erwartet nun eine Strafanzeige wegen „Erregung öffentlichen Ärgernisses“.

Nacktbaden verboten

Der Sendener Waldsee ist bekannt für Vorfälle wie diese. Überregional trägt der Waldbaggersee schon den Titel „Porno-Island“. Denn obwohl Nacktbaden inzwischen verboten ist, verabreden sich dort weiterhin vor allem Männer zum Sex.