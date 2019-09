Zwei Mädchen schlagen mit Eisenstange auf 17-Jährigen ein

Zwei Mädchen im Alter von 13 und 17 Jahren sollen am Donnerstag gegen 23 Uhr in Ulm einen 17-Jährigen mit einer Eisenstange niedergeschlagen haben. Bei der Auseinandersetzung erlitt der Jugendliche schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei am Freitag mitteilt, war der 17-Jährige mit mehreren Personen in der Bahnhofstraße unterwegs. Zwei Mädchen kamen zu der Gruppe und schlugen laut Polizei unvermittelt mit einer Eisenstange auf den Kopf des Jugendlichen.

Danach flüchteten die Mädchen. Dem Jugendlichen sind die zwei mutmaßlichen Täterinnen aber nach Angaben der Polizei bekannt. Demnach soll es sich um eine 17-Jährige und 13-Jährige handeln. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

