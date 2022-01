Zwei junge Männer bauen Pilze in der Ulmer Wilhelmsburg an

An Jochen Ranks und Sven Gastrocks Arbeit sind zwei Dinge ungewöhnlich. Da ist zum einen der Arbeitsplatz: Der Keller der Wilhelmsburg in Ulm. Und da ist zum anderen ihr Beruf: Bio-Pilzbauern. Seit diesem Frühjahr bauen sie in fünf Kellerräumen der Burg Austern- und Limonenseitlinge an – unter dem treffenden Namen „Burgpilz“.

Wir sind sentimental. Sven Gastrock, Co-Inhalber von Burgpilz

Dabei war die Geschichte des Ortes als Teil der Bundesfestung für die beiden Ulmer bei der Wahl zweitrangig. Auch wenn Jochen zugibt: „Wir sind sentimental.“ Denn die alte Bundesfestung „Wilhelmsburg“ gehört für sie zu Ulm dazu. Dem alten Gemäuer wieder Leben einzuhauchen, würde sie freuen. Denn von den 570 Räumen der Wilhelmsburg sind nicht einmal zehn Prozent genutzt. Mit Blick auf seinen Arbeitsplatz ergänzt Sven aber: „Ob wir es geil finden? Ja. Aber die Gründe, hier her zu gehen, waren, dass die Bedingungen gut sind.“

Der perfekte Ort für die Pilzzucht

Denn die Wilhelmsburg besteht aus Kalksteinmauern. Und die erfüllen einen einfachen Zweck: Pilze brauchen eine hohe Luftfeuchtigkeit. Der Kalkstein transportiert das Wasser ab und ist dabei auch noch antibakteriell – ein großer Vorteil im Vergleich zu Beton- oder Backsteinmauern.

Doch Kalkstein allein reicht nicht. In den Räumen ist aufwändige Technik verbaut, mit der Jochen und Sven Faktoren wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit regulieren können. Im Frühlingsraum und den Herbsträumen haben die Pilze die idealen Bedingungen, um zu wachsen.

Sauberkeit ist bei der Pilzernte besonders wichtig. Die Arbeitsgeräte werden vorher desinfiziert. Jochen und Sven tragen immer Handschuhe. (Foto: Verena Pauer)

Und das tun sie nicht wie im Wald auf dem Boden, sondern aus Plastiksäcken gefüllt mit Substrat, das mit Pilzsporen versetzt ist. Das bekommen die beiden Pilzbauern von einem Bio-Bauern aus der Region. Lediglich die Schlitze in den Plastiksäcken müssen Jochen und Sven noch setzen.

Es ist herrlich, so einen Pilz da rausgucken zu sehen. Jochen Rank, Co-Inhaber von Burgpilz

Sven erinnert sich vor allem an den Anfang zurück – eine nervenaufreibende Zeit mit einigen Zweifeln: „Man schlitzt die Pakete und dann muss man warten. Ich bin eher so ein Hektiker, ich dachte, das wird nichts.“ Es wurde doch etwas. Und jetzt ernten die beiden bis zu einer Tonne Pilze in der Woche.

Diese große Menge an Pilzen bekommen sie aber nicht verkauft. Damit trotzdem nichts weggeschmissen werden muss, gibt es Andreas Bögel. Der Koch, Jäger und Inhaber des „Wilden Odin“ in Blaubeuren verarbeitet die restlichen Pilze zu Pesto, Antipasti, Brotaufstrich und noch Einigem mehr.

Am Anfang stand eine alte Idee

All das entstand aus einer alten Idee. Seit sechs Jahren spielte Jochen bereits mit dem Gedanken, Pilze anzubauen – nicht irgendwelche, sondern Edelpilze. „Champignons sind out“, wie er sagt. Sein Plan deshalb: Austernseitlinge, Limonenseitlinge, Igelstachelbart und noch viele mehr anpflanzen.

„Ich wollte es nur nie allein machen“, sagt der 41-Jährige. „Aber mich hat es nicht losgelassen. Und dann hat Sven gesagt: Ich würde gerne.“ Die beiden begannen damit, Informationen zu sammeln, wandten sich an den Hessischen Landesverband für Pilzbauern und knüpften Kontakte. Dazu gehörten auch Praktika in verschiedenen Betrieben in der Schweiz, den Niederlanden und in Deutschland. „Ich habe noch nie so viel gearbeitet,“ sagt Sven. „Das ging morgens los, um sechs Uhr treffen und dann Pilze ernten.“

Der ebenfalls 41-Jährige arbeitet mittlerweile Vollzeit als Pilzzüchter. Das habe er sich vor ein paar Jahren noch nicht vorstellen können – im Gegensatz zu Jochen. Der schaut nach seinem Bürojob immer noch im Keller der Burg vorbei.

Eine Burg auf dem Ulmer Wochenmarkt

Aber auch jetzt kommen die beiden ums frühe Aufstehen nicht immer drum rum. Schließlich verkaufen sie ihre Pilze zwei Mal in der Woche auf dem Ulmer Wochenmarkt – aus ihrer eigenen Burg heraus. Die haben die beiden Pilzbauern selbst gebaut. Nur ist sie um einiges kleiner als das Original und besteht auch nicht aus Stein, sondern aus Holz.

Der Ulmer Wochenmarkt hat seine eigene Burg. (Foto: Verena Pauer)

Ihren Zweck erfüllt sie trotzdem: Denn sie zieht viele interessierte Blicke auf sich. Und viele haben bereits von den beiden Pilzbauern aus der Wilhelmsburg gehört. „Ich habe davon in der Zeitung gelesen“, sagt ein Mann. „Das ist ja schon ganz interessant.“

Sie passen zu fast allem und sind vielseitig in der Küche einsetzbar.

Die Wilhelmsburg hat also nicht nur das perfekte Klima für die Pilze. Sie ist auch eine prima Werbung: „Das ist ein Riesenvorteil“, sagt Sven. „Wenn wir auf dem Markt sind, dann gucken die Leute sich den Pilz an und sagen: Das haben wir in der Zeitung gelesen. Und dann sagen wir, ihr könnt auch gern vorbeikommen und bringt eure Kiddies mit.“

Einladung in die Burg

Ihren Kundinnen und Kunden zeigen die beiden Pilzbauern gern ihre Arbeit. Schon des Öfteren haben sie deshalb Besuch in der Wilhelmsburg empfangen. Auch Events planen die beiden bereits – zusammen mit Andreas Bögel vom Wilden Odin. Und dann wollen sie natürlich noch weitere Pilzsorten anbauen. Jochen hat schon genaue Vorstellungen: „Wir wollen den Rosenseitling und den Igelstachelbart.“ Beides sind Speisepilze, letzterem wird eine heilende Wirkung nachgesagt.

Jochen und Sven laden ihre Kundschaft auch gerne mal in die Wilhelmsburg ein. (Foto: Verena Pauer)

Also wachsen im Keller der Wilhelmsburg vielleicht bald nicht nur Austernseitlinge und Limonenseitlinge – angepflanzt von Ulms eigenen Bio-Pilzbauern.