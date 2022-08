Einer Polizeistreife sind am Sonntag um 2.20 Uhr zwei Mädchen an der Bushaltestelle am Wiblinger Ring aufgefallen. Die beiden zehn und zwölf Jahre alten Mädchen gaben zu, dass sie ohne das Wissen und dem Einverständnis der Eltern sich zu später Stunde auf den Weg machten. Das jüngere Mädchen war zu Besuch in Ulm. Sie wurden von der Polizei nach Hause gefahren.