Zwei Junge Einbrecher sitzen in Untersuchungshaft

Gegen einen 15-Jährigen und einen 16-Jährigen aus Ulm sowie fünf mutmaßliche Komplizen ermittelt die Kriminalpolizei nach einer Reihe von Einbrüchen. In wechselnden Besetzungen sollen sie in Ulm weitere Straftaten verübt haben. Die Hauptverdächtigen haben weitreichende Geständnisse abgelegt, gegen sie ergingen Haftbefehle.

Das jugendliche Duo ist dringend verdächtig, am 26. und am 27. Dezember in Ulm in vier Wohnhäuser am Hafenberg und am Eichenhang eingebrochen zu sein. Dabei erbeuteten sie Schmuck und drei tragbare Computer. Nach diesen Einbrüchen sicherten Experten der Polizei Schuhspuren. Diese passten zu Schuhen, die die Fahnder schon kurz darauf bei einem der Hauptverdächtigen sicherstellten. Zudem traf die Beschreibung eines Zeugen auf einen der Jugendlichen zu, die der Polizei keine Unbekannten waren. Mit den Vorwürfen konfrontiert, legten er und sein Komplize Geständnisse ab.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Jugendlichen am Mittwoch dem Haftrichter beim Amtsgericht vorgeführt, welcher Haftbefehle erließ. Dem weiteren Strafverfahren sehen die beiden Beschuldigten nun in Untersuchungshaft entgegen.

Nach Einschätzung der Kriminalpolizei waren die zwei Jugendlichen, die als Intensivtäter gelten, an mindestens 18 weiteren Straftaten beteiligt. Darunter ein Automatendiebstahl aus einem Böfinger Vereinslokal sowie versuchte und vollendete Einbrüche ab September, die in Wohnungen, Betrieben, Gaststätten und Vereinslokalen, Kindergärten und anderen Einrichtungen in Ulm verübt wurden. Daran sollen fünf weitere Verdächtige im Alter von 15 bis 17 Jahren in wechselnder Besetzung mitgewirkt haben. Auch zu diesen Taten haben die Hauptverdächtigen inzwischen weitreichende Geständnisse abgelegt.

Nach bisherigen Erkenntnissen summieren sich die angerichteten Sachschäden auf 4000 Euro, der Wert des Diebsguts auf mehrere Tausend Euro. Es bestand aus Geld, Schmuck, Computern, einer Kamera sowie Getränken.